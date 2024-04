Heinz lança molho 'Barbiecue' em parceria com a Mattel

Barbie foi o filme de maior arrecadação de 2023, tornando-se quase imediatamente um clássico da cultura pop. Aproveitando a popularidade do longa-metragem, a Mattel firmou uma parceria com a Kraft Heinz Co. para criar o molho 'Barbiecue', em uma referência ao clássico barbecue.

O molho, de tom cor-de-rosa graças à adição de extrato de beterraba, está sendo oferecido no Reino Unido, em uma quantidade limitada de cinco mil unidades. Espera-se que o produto esteja disponível também na Espanha a partir do próximo dia 25.

A empresa afirmou que aumentará a produção até 105 mil tubos para o Reino Unido e 12 mil para a Espanha. A marca ainda prospecta a possibilidade de levar a distribuição a outros mercados.

A Heinz publicou um post em agosto do ano passado com uma imagem do 'Barbiecue', perguntando aos seus seguidores se deveria 'fazer desse sonho uma realidade'. Na ocasião, havia também uma imagem de um suposto 'Kenchup', versão cor-de-rosa do ketchup.

No verso do tubo do 'Barbiecue', consta que o molho é uma maionese vegana com molho barbecue. O perfil do rosto da boneca também está no rótulo do produto.

O preço de varejo é de £ 3,39 (equivalente a cerca de R$ 21,70) para um frasco de 415 ml.

No terceiro trimestre de 2023, após o lançamento do filme, as vendas da Mattel cresceram cerca de 9,3%. Produtos ligados à Barbie foram lançados por todo o mundo, abrangendo de itens de vestuário a calçados.

Segundo Andre Fernandes, vice-presidente de Crescimento da Kraft Heinz para Europa e Mercados Desenvolvidos do Pacífico, não se descarta a futura produção de um 'Kenchup'.