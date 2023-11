Bilionário misterioso oferece salário de R$ 82 mil ao mês para cuidar de ilha no Caribe; saiba como

Imagine acordar à beira mar no Caribe todos os dias, com um singelo salário de R$ 82 mil. Nessa ilha, é necessário cuidar de um imóvel residencial, administrar as novas construções de 'oásis' e atuar como "influenciador" para promovê-la. Parece um sonho, mas é verdade: um bilionário misterioso, dono de uma ilha privada exclusiva, está em busca de um casal se responsabilize por esse paraíso — e quer oferecer um boa quantia pelo trabalho.



A identidade do tal bilionário é um grande mistério, mas as especulações não param de surgir e foram até noticiadas no New York Post. Há quem diga que a mente por trás da oferta é Richard Branson, proprietário do Virgin Group, ou Larry Page, fundador do Google, mas ninguém sabe ao certo quem ele (ou ela) é.

O fato é que o anúncio é real e está disponível nas redes sociais. Ele foi publicado pela agência Fairfax e Kensington, especializada em recrutamento de pessoal doméstico privado, e oferece 160 mil libras esterlinas ao ano — cerca de R$ 987 mil na cotação atual e R$ 82 mil mensais.

Além do salário, o bilionário promete arcar com todas as despesas dos empregados, como voos de ida e volta, alimentação e hospedagem.

Como funciona o trabalho?

Em geral, o pedido é que o casal fique responsável por toda a manutenção e fiscalização da ilha, até que ela se torne, eventualmente, um destino turístico catalizado. Além de divulgarem tudo sobre o local nas redes sociais, os dois responsáveis por acompanhar a criação de alojamentos para hóspedes e manutenção da residência principal. Em linhas gerais, é um trabalho mais voltado para divulgação, documentação e acompanhamento.

"Este é o papel definitivo do influenciador. O proprietário procura realçar a beleza do local. Eles devem capturar a ideia e depois colocar sua própria marca na aparência e no funcionamento de tudo", revelou George Ralph Dunn, representante da Fairfax e Kensington ao Kennedy News.

Toda a parte estrutural, vale dizer, será realizada pelo gerente-geral da propriedade, bem como os atuais engenheiros.

Quais são os requisitos?

Segundo a agência, a proposta tem um caráter mais diverso, mas não é exatamente para todo mundo. São necessários para o cargo:

Sólida experiência, preferencialmente na área de hotelaria de luxo;

Habilidades de gerenciamento de equipe;

Conhecimento detalhado de atendimento ao hóspede e gerenciamento doméstico;

Capacidade de apresentar diante das câmeras, com excelentes habilidades de comunicação;

Experiência anterior de trabalho na região do Caribe.

Como se candidatar?

Para concorrer à vaga, é necessário enviar um currículo que comprove todos os requisitos e também um vídeo, feito para o TikTok, com no máximo dois minutos. Há hashtags específicas mencionadas na oferta de emprego.

O casal que passar para a vaga terá acesso a um grupo de funcionários experientes para cuidado da ilha, alocações e residência principal, como jardineiro e governanta.

Quando se encerra o processo seletivo?