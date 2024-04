Qual o valor da fortuna da Eliana? Veja o patrimônio acumulado do apresentadora

No mundo do entretenimento nacional, a notícia desta segunda-feira foi a saída da Eliana do SBT após 15 anos interruptos na emissora.

Em nota, o SBT afirmou que Eliana decidiu que era o momento de uma "nova fase com outros desafios profissionais."

A presentadora estreou no SBT em 1991, assumindo o comando de programas voltados para o público infantil. Durante sua primeira passagem pela emissora, que se estendeu por sete anos, consolidou sua presença marcante na tela.

Após isso, a apresentadora foi para Record, porém retornou ao SBT em 2009, estreando "Eliana", programa de entretenimento nas tardes de domingo, que ficará no ar até meados deste ano.

""O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", diz parte da nota do canal.

Qual é a fortuna da Eliana?

Há poucas informações divulgadas sobre a fortuna atual da apresentadora Eliana. O último levantamento foi feito pela coluna Daniela Jorge, do portal O Canal. Segundo a jornalista, a apresentadora, ao longo dos seus 25 anos de carreira, acumulou um patrimônio de 140 milhões de reais.

No SBT, o salário ficava na casa dos R$ 900.000 mensais. Entre as apresentadoras com programas no ar em 2023, Eliana só tinha um salário menor do que a global Ana Maria Braga, que fatura cerca de 2 milhões de reais por mês, segundo o UOL.

Além desta quantia pela apresentação no SBT, Eliana também fatura com publicidade e como garota propaganda de redes de clínicas odontológicas, por exemplo.

O patrimônio da apresentadora também conta com uma mansão em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Qual será o futuro de Eliana?

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin da UOL, a apresentadora deverá se juntar a TV Globo em junho deste ano. Eliana esteve na apresentação do Criança Esperança em 2023, o que indicou a possível ida a emissora. Apesar das especulações, até o momento nada foi confirmado.

