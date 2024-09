Eclipse lunar acontece nesta terça e será visível em todo Brasil; saiba como assistir

A partir das 21h41 desta terça-feira, os brasileiros de todas as partes do país poderão observar o eclipse parcial da Lua. Além do fenômeno, uma "superlua" também poderá ser contemplada pouco depois. O evento acontece à 1h47 de quarta-feira.

O evento poderá ser vistos por todos por meio do canal no YouTube do Observatório Nacional (ON), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O eclipse, neste caso, acontece quando planeta está alinhado com o Sol e a Lua entre os dois astros. Com isso, a Terra projeta sua sombra e encobre parte da superfície do satélite.

Para observar o eclipse, basta olhar para o céu no período do fenômeno. A previsão é que o evento inicie 21h41, chegue ao seu máximo às 23h44 e acabe na quarta-feira, 18, à 1h47. Além do eclipse, a noite também é marcada pela presença da Superlua da Colheita.

No entanto, assistir ao fenômeno poderá ser prejudicada por condições meteorológicas, como a formação de nuvens e chuva, além da fumaça das queimadas que afetam o Brasil e países vizinhos.