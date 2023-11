Dia do Evangélico é feriado? Veja lista de estados brasileiros adotam a data

Todo dia 30 de novembro, desde 2010, comemora-se o Dia do Evangélico no Brasil. A data celebra as pessoas que seguem as religiões evangélicas num geral, religião que é predominante no Brasil.

De acordo com um estudo do Datafolha, divulgado em 2020, pelo menos 31% da população brasileira se define como evangélica. Destes, 58% são mulheres. O Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também declara que há 86,8% cristãos no país.

A data foi instaurada após aprovação pela Câmara dos Deputados, através da lei 12.328, sancionada em setembro de 2010. Mais tarde, foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Não foi estabelecido, à época, feriado ou ponto facultativo.

Dia do Evangélico é feriado nacional?

Apesar de não constar na lista de feriados nacionais, o Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, é adotado como feriado em alguns estados do Brasil. A data é oficial desde 2010.

Onde é feriado no Dia do Evangélico?

Alguns estados e municípios podem criar feriados para celebrar tradições religiosas. Sendo assim, a data é um feriado nos estados Distrito Federal, Alagoas e em algumas cidades isoladas, independentes da legislação estadual.

Em Alagoas, neste ano, o feriado foi transferido para o dia 1º de dezembro.