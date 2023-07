Dia do Batman será feriado? Vereadora sugere data para homenagear o herói

Florianópolis pode ter um novo feriado por um motivo inusitado. Na terça-feira, a vereadora Maryanne Mattos (PL-SC) protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei para a criação do "Dia do Batman".

A data seria comemorada no dia 17 de setembro e teria o objetivo de homenagear o personagem. A vereadora argumenta que o feriado também trataria da segurança pública.

Na justificava, Mattos diz que que sua inspiração é para a nova data comemorativa na cidade é o Batman Day, um dia criado pela DC Comics, editora dona do personagem, para os fãs do super herói. “Por 80 anos, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública.”

A vereadora também destaca os méritos do personagem, um justiceiro mascarado que anda por Gotham City à procura de criminosos. “O Batman não tem superpoderes, em sua luta contra o crime, ele utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo a corpo”, diz Maryanne.

Em São Paulo, o herói foi homenageado no ano passado. Um holograma com o símbolo do justiceiro foi projetado no prédio do Farol Santander para comemorar o Batman Day.

Batman nos cinemas

Em meio ao possível feriado em homenagem ao personagem, no Brasil o Batman está nos cinemas em The Flash. Michael Keaton e Ben Affleck reprisam o papel no filme que tem como enredo central o multiverso.