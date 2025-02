UnitedHealth enfrenta investigação do Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) abriu uma investigação contra a UnitedHealth, maior seguradora de saúde do país, por suspeita de fraude no Medicare Advantage. Segundo o Wall Street Journal, a empresa teria inflado diagnósticos para aumentar os repasses do governo.

As ações da UnitedHealth Group caíram 7% na sexta-feira, 21, ampliando a desvalorização de 20% nos últimos três meses. A seguradora nega as acusações e classificou as reportagens como "desinformação".

A crise se agrava em um ano turbulento: a empresa já enfrenta demissões, críticas de investidores e as consequências de um ciberataque que expôs dados de 190 milhões de pessoas.