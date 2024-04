Dia da Mentira: 10 brincadeiras para fazer nas redes sociais com amigos

No dia 1º de abril comemora-se o Dia da Mentira, data na qual é comum pregar peças com amigos e familiares. Apesar ditado — "mentira tem perna curta" —, uma mentirinha aqui ou ali não faz tão mal assim, ainda mais em tom de brincadeira.

A comemoração parece recente, mas a verdade é que o Dia da Mentira é tão velho que remonta à época da Idade Média e desde o ano 1564 se faz piadas e pegadinhas com as pessoas na data. Só vale ter o bom-senso: a ideia é se divertir e não criar inimizades.

Para entrar na brincadeira, a EXAME POP separou 10 pegadinhas para fazer com os amigos, família nas redes sociais neste Dia da Mentira. Veja abaixo:

Teste de gravidez falso no Whatsapp: clássica piada do dia 1º de abril, a brincadeira consiste em pegar uma foto de um teste de gravidez positivo e mandar para amigos e companheiros. Vale usar a criatividade para entrar de cabeça na pegadinha. Importante depois esclarecer que era piada! Certidão de casamento falsa: são vários os sites que fazem, hoje em dia, certidões falsas de casamento bem convincentes. Basta preencher o nome dos dois envolvidos e espalhar o "documento" por aí. Vale dizer que a brincadeira não tem nenhum valor legal. Mudar nome e foto do grupo: no Dia da Mentira, você pode pregar uma peça nos seus amigos mudando o nome de um grupo e a foto dele, para se passar por outra pessoa. A confusão é engraçada e envolve normalmente ais de uma pessoa. Figurinha/Vídeo falsos: uma clássica e fácil de fazer é enviar uma figurinha "falsa" no WhatsApp, que mostra uma imagem de uma tela em carregamento. Realidade aumentada: filtros de RA são muito bons para o Dia da Mentira. Aqui vale usar a criatividade nas redes sociais, pode ser um novo estilo, uma tatuagem nova ou até mesmo um animal de estimação que não existe, mas foi criado com a realidade aumentada e aparece na foto, Áudio cortado: enviar um áudio incompleto é um jeito de enganar um amigo fofoqueiro e curioso. Comece um assunto bombástico e corte o áudio toda vez que for detalhá-lo para ver a pessoa do outro lado furiosa! Mensagem invisível: copie a mensagem entre aspas " ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀", retire as aspas, cole no WhatsApp, Facebook ou Instagram e envie para seus amigos. A mensagem aparecerá invisível. Letra de música sem sentido: envie mensagens com versos de uma mesma música para um amigo ou familiar e veja se ele descobre do que se trata. Voz alterada com IA: utilize um aplicativo de inteligência artificial para mudar a sua voz e enviar mensagens engraçadas para seus amigos. @ falso para os solteiros: poste uma foto "misteriosa" que não mostra o rosto de outra pessoa, diga que está namorando e marque o @_dani2455. A página leva para outra mostrando que a pessoa foi enganada.

Cuidado com a brincadeira!

As brincadeiras acima são feitas para diversão somente. Tenha bom-senso para usar as dicas!

Qual é a origem do Dia da Mentira?

Na idade média, o calendário era um pouco diferente do que estamos habituados hoje, chamado de calendário gregoriano. Naquela época, na França, o ano "virava" no dia 1º de abril — ou seja, a semana que antecedia a data era a de comemoração do Ano Novo —, seguindo o calendário juliano. Quando o então rei Carlos 9º decidiu adotar o formato moderno, em 1564, demorou para que a população de fato acreditasse nele.

No entanto, como o novo calendário já estava decretado, quem foi resistente à troca da data recebeu o apelido de "bobo de abril". Essas pessoas eram alvo de diversas piadas e brincadeiras, desde convites para festas de ano novo imaginárias até presentes e cartões de comemoração. Dali para frente o 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira e se espalhou por todo o mundo.