Desistiu de ser influenciador? Jay-Z deleta conta no Instagram

Depois de ingressar no Instagram pela primeira vez nesta quarta-feira, o rapper Jay-Z aparentemente não se identificou muito com uma possível agenda de posts na rede social. Mesmo com a marca de 2 milhões de seguidores em menos de um dia, o marido da cantora Beyoncé não se sentiu nem um pouco intimidado de excluir o próprio perfil menos de 24 horas depois de tê-lo criado.

Os sentimentos dos fãs em outras redes sociais foram, é claro, mistos. Primeiro, usuários no Twitter comentaram sobre o fato de que a única pessoa que o rapper seguiu na -- curta -- vida on-line foi justamente a esposa, ao que foi retribuído por ela. Para entender por que o fato chamou a atenção basta lembrar que Beyoncé não segue absolutamente nenhum perfil no Instagram. Jay-Z foi a primeira pessoa a ser seguida pela cantora, que tem 217 milhões de seguidores na rede social.

Em seguida, foi possível observar que o rapper, produtor e empresário fez um único post, dedicado a promover o filme "The Harder They Fall", faroeste que ele mesmo ajudou a produzir. O post foi divulgado tanto no feed quanto nos stories -- e, claro, prontamente compartilhado por Beyoncé.

Por fim, o rapper parece ter considerado que a mensagem que queria passar atingiu seu potencial e achou que era hora de dar adeus à rede social. No Twitter, os fãs ficaram bastante confusos com a atitude do rapper e compartilharam diferentes memes para mostrar como se sentiam:

O Jay Z criando a conta só pra fazer a Beyoncé repostar o storie dele divulgando o filme e assim que deu as 24 horas desativando o Instagram. pic.twitter.com/1ERSIiq8L5 — BEYHIVE.com.br (@beyhivecombr) November 4, 2021

Tomara que Jay Z libere a senha do Instagram para Blue Ivy pra ela fazer live de Beyoncé em casa correndo atrás dos gêmeos pic.twitter.com/SE3uQCYuPI — Almeid∆ - Beyoncé 👑 (@T4myres) November 3, 2021

Brincadeiras à parte, fato é que Jay-Z está longe de precisar de uma carreira de influenciador. Em 2018, a Forbes estimava que o patrimônio líquido dele era de US$ 900 milhões -- valor que é estimado em cerca de US$ 2 bilhões atualmente, tornando-o o primeiro rapper bilionário. Além disso, é o dono do recorde do maior número de álbuns por um artista solo na Billboard 200, com 13 álbuns.

Já como empreendedor e investidor, Jay-Z já aplicou seu dinheiro em uma empresa de Cannabis, além de ter investimentos em bebidas, arte, imóveis e em startups como Uber e Tidal. Por fim, notícias publicadas em 2019 mostram que ele tem investimentos em arte -- na época, avaliados em US$ 70 milhões.