Desafio do apagão: jovem argentina morre ao gravar desafio viral do Tik Tok

Uma adolescente morreu ao tentar fazer um desafio viral do Tik Tok, nesta terça-feira, 17. O caso ocorreu na Argentina, em Capitán Bermúdez.

Segundo um jornal local, Milagres Soto, de 12 anos, foi encontrada pendurada pelo pescoço com um laço. De acordo com o Ministério Público, o desafio chamado de "blackout challenge" ("Desafio do Apagão"), consiste em transmitir um enforcamento ao vivo, porem que possibilite sair da situação o mais rápido possível. Milagres não conseguiu se livrar a tempo e acabou morrendo no local.

Pelas redes sociais, a tia de Milagres lamentou a morte da sobrinha e pediu que o caso seja compartilhado para que não ocorra com outros jovens.

"Olá a todos. Meu nome é Lali. Vou divulgar o que estou vivendo. Esta é Milagros, minha sobrinha, que hoje (última sexta, 13) perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo", diz a mensagem, reproduzida abaixo no original."

Essa não é a primeira vez que uma jovem morre no desafio. Em 2021, uma adolescente italiana também morreu asfixiada após colocar um cinto no pescoço. Antonella Sicomero, de 10 anos, chegou a ser socorrida em coma para o hospital, mas não resistiu.

