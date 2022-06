Copo de requeijão: BK dará desconto para quem apresentar item "brasileiro raiz"

Capa de crochê no botijão de gás, filtro de água de barro, o clássico copo de requeijão... tudo isso faz parte do combo do que conhecemos por "brasileiro raiz". E para celebrar nossas brasilidades, o Burger King e o Guaraná Antartica resolveram se juntar e lançar a campanha #Drivetruzão, ação que oferece descontos especiais para consumidores que apresentarem um copo de requeijão em drives de restaurantes do BK.

Para participar, basta levar seu copo de requeijão e apresentá-lo durante o pedido no drive-thru nos restaurantes BK participantes no Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 9, 10 e 11 de junho. Com o "cupom", será possível comprar um combo do Whopper Rodeio de R$ 34,90 por R$ 24,90, ou do Whopper Milanesa 1.0 de R$ 29,90 por R$ 21,90 — ambos acompanhados de Guaraná Antarctica.

“Nosso objetivo é exaltar o espírito “Coisa Nossa” do brasileiro, seu jeito raiz de viver os detalhes do cotidiano e que os tornam ainda mais especiais. E, claro que o copo de requeijão, um verdadeiro clássico, não poderia ficar de fora, ainda mais quando celebramos a brasilidade e o jeito raiz de ser e fazer junto do nosso parceiro BK.”, conta Maria Rachel Carvalho, gerente de parcerias nacionais Ambev.

Para conferir a lista de lojas participantes basta acessar aqui.