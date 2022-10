Copa do Mundo: Ludmilla se apresentará no palco da Fifa, no Qatar

A Copa do Mundo acaba de ganhar um tom mais brasileiro. A cantora Ludmilla, de 27 anos, anunciou nesta quarta-feira, 27, que cantará em um show especial no Qatar, a convite da Budweiser.

O evento será no dia 1 de dezembro, durante o "The Bud World Club", um espaço dedicado a receber torcedores no W Hotel & Residences, localizado em Doha.

"Finamente posso contar pra vocês que no mês que vem nos vemos no palco do maior evento do mundo, a Copa do Mundo FIFA?? em Doha. Só vai dar o Brasil. A nossa Seleção Brasileira em campo e a Rainha da Favela com Budweiser no palco. Tô muito feliz com o convite!", destacou a cantora no Twitter.

A música da Copa do Mundo

A cantora, antes de aceitar o convite para o show, havia sido convidada a produzir a música da Copa do mundo — convite ao qual declinou em decorrência da agenda de trabalho.

"Eu fui convidada pra fazer mas já tinha assumido o compromisso com outro parceiro e por isso não consegui", explicou.