Comida do Masterchef Espanha causa intoxicação alimentar a mais de 40 pessoas

Parece quase impraticável que um programa voltado para produção de pratos inovadores e deliciosos tenha causado tantos problemas, mas aconteceu. Fato inédito na história do programa, um prato do Masterchef Espanha gerou uma intoxicação alimentar em 44 pessoas, na cidade de Valência.

A notícia foi revelada no Twitter por uma das funcionárias que trabalha no estúdio de gravação do programa. Dias depois, o jornal El País — munido de dados do Ministério Público do País — confirmou a informação.

Shine Iberia, produtora do Masterchef Espanha se pronunciou e disse, em nota, que esse era um caso inédito. "Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas".

Intoxicação alimentar no Mastefchef: alimentos estavam estragados?

De acordo com a reportagem do El País, ainda não foi determinada a causa da intoxicação alimentar. A produção já provou que os alimentos foram feitos em instalações provisórias.

O episódio foi ao ar no último domingo e a prova tinha como objetivo a produção de pratos para mais de 120 funcionários de um Oceanógrafo, em comemoração aos 20 anos do maior aquário da Europa.

As preparações envolviam principalmente frutos do mar, comida indiana e mediterrânea. Entre os ingredientes, foram usados Ostras, amêndoas, algas marinhas, peixes e cheesecake.