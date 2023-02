Carnaval 2023 no Rio: blocos de rua hoje; terça-feira, 21 de fevereiro

No dia do feriado de Carnaval, o Rio de Janeiro terá o maior número de blocos na rua dos quatro dias de folia. Nesta terça-feira, 21, mais de 60 blocões desfilam pela cidade. Entre as principais atrações estão o Fervo da Lud, com a cantora Ludmilla, o segundo dia do Bloco das Carmelitas e a orquestra voadora.

Em 2023, 613 blocos pediram autorização para desfilar no Rio. Até o final do Carnaval na cidade diversas atrações com fama internacional vão sacudir os foliões. Nomes como Pocah, Marina Sena, Sorriso Maroto, Maiara e Maraísa, Pedro Sampaio, Luisa Sonza, Matuê, Dilsinho, Anitta, Ferrugem, Luan Santana, Mc Cabelinho, Léo Santana, entre outros.

De acordo com um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a expectativa é de que os blocos movimentem R$ 1,2 bilhão na economia da cidade – um aumento de 20% em relação ao registrado em 2020. Com a participação de mais de cinco milhões de pessoas estimadas, as receitas do Carnaval do Rio de Janeiro devem chegar a R$ 4,5 bilhões, afirmou a prefeitura carioca.

Veja a lista com os 62 blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta terça-feira, com horários e endereço de concentração

Blocos de Carnaval do Rio hoje, terça-feira, 21

Fervo Da Lud, das 7h às 12h - Rua Primeiro De Março - Centro

Abraço do Urso, das 15h às 21h - Estrada Dos Sete Riachos, 339 - Santissimo

Acadêmicos do Engenho de Dentro, das 16h às 22h - Rua Venâncio Ribeiro 590 Bar do Bigode - Engenho De Dentro

Aspa - Amigos da Sueca da Pedro Américo, das 16h às 21h - Rua Pedro Américo, 363 Catete

Associação Carnavalesca Banda Das Quengas, das 16h às 22h - Rua Washington Luiz 10 - Centro

Bagunça Meu Coreto, das 9h às 15h - Praça São Salvador, 6 - Laranjeiras

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier, das 16h às 22h - Rua Duvivier, 37 - Copacabana

Banda Da Amizade, das 15h às 21h - Rua Tadeu Kosciusko (próximo ao 79) - Centro

Banda Da Nega, das 16h às 19h - Av Lucio Costa, 16150 - Recreio Dos Bandeirantes

Banda Da Saens Pena, das 16h às 22h - Rua General Roca (em frente ao Banco Do Brasil) - Tijuca

Banda de Ipanema, das 16h às 21h - R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

Banda do Largo da 2ª Feira, das 15h às 22h - Rua Conde De Bonfim, 25 Loja D - Tijuca

Banda Do Peru Pelado,das 14h às 20h - Avenida Atlântica (altura da Rua República Do Peru, na Pista da orla) - Copacabana

Banda Raízes da Vila da Penha, das 17h às 22h - Rua Sao Joao Gualberto, 539 - Vila Da Penha

Block'n Roll, das 17h às 22h - Praça Iaiá Garcia - Ribeira

Bloco A Rocha Da Gávea, das 8h às 13h - Praça Santos Dumont - Gávea

Bloco Amigos Da Panela Da Mocidade, das 11h às 15h - Rua F, S/N - (Espaço Cultural Gastronomico Marcio Conde) - Padre Miguel

Bloco Batuke De Batom, das 10h às 16h - Praia Do Zumbi 28 - Ribeira

Bloco Bonecas Deslumbradas De Olaria, das 16h às 20h - Rua Conselheiro Paulino, 567 - Olaria

Bloco Cachorro Cansado, das 16h às 22h - Praça José De Alencar - Flamengo

Bloco Carnavalesco Alegria Do São Bento, das 16h às 20h - Rua Sidney, esquina com a rua Figueiredo Camargo - Padre Miguel

Bloco Carnavalesco Banguçando O Coreto, das 17h às 22h - Rua Abaeté, 435 - Bangu

Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila, das 15h às 20h - Boulevard 28 De Setembro, 200 - Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã, das 15h às 21h - Rua Visconde De Itamarati, 42 - Maracanã

Bloco da Sorveteria, das 18h às 22h - Rua Barros De Alarcão, 464 - Pedra De Guaratiba

Bloco Das Carmelitas, das 8h às 14h - Largo Do Curvelo - Santa Teresa

Bloco do Boi "Só Falta Você", das 19h às 21h - Rua Barros De Alarcão, 75 - Pedra De Guaratiba

Bloco do Cidade Jardim, das 16h às 22h - Av. Vice Pres. José Alencar, 7 - Curicica

Bloco do Clube do Samba, das 9h às 13h - Rua Santa Clara Esquina Com Av. Atlântica - Copacabana

Bloco Do Galho, das 16h às 22h - R. Abílio Barreto - Guaratiba

Bloco do Limão de Jardim América do Rio De Janeiro, das 16h às 22h - Rua Monsenhor Castelo Branco, S/Nº - (Praça Da Sete) - Jardim América

Bloco do Limão do Picareta, das 15h às 21h - R Jurubaiba 373 - Honório Gurgel

Bloco Do Uh, das 17h às 22h - Praça Serzedelo Corrêa (entre as ruas Hilário de Gouvea e siqueira Campos) - Copacabana

Bloco Dos Primos, das 15h às 21h - Ilha de Paquetá, Praça Dos Ex Combate - Paquetá

Bloco Dubstrap, das 18h às 0h - R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro

Bloco Enxota Que Eu Vou, das 16h às 22h - Praça Tiradentes - Centro

Bloco Gamba Cheiroso, das 16h às 22h - R. Bruno Giorgi - Jacarepaguá

Bloco Piranha Porra Loka, das 15h às 20h - Travessa Do Desterro, 7 - Pedra De Guaratiba

BREC - Bloco Recreativo Enredo Carioca, das 15h às 18h - Rua Sacadura Cabral, 45 - Centro

Cata Latas do Grajaú, das 17h às 22h - Praça Nobel, S/N° - Grajaú

Cheiro Na Testa, das 11h às 17h - Rua Paschoal Carlos Magno (esquina com a Ladeira do Castro, ao lado do Cine Santa Teresa - Lago dos Guimarães, Santa Teresa

Coroinha, das 16h às 20h - Rua Barros de Alarcão 260 - Pedra De Guaratiba Pedra De Guaratiba

Fale Quem Quiser, das 18h às 21h - Rua Sgto João Lopes - Cacuia

Fiquei Firme, das 17h às 22h - Ladeira Do Barroso, 95 - Gamboa

Foliões Do Verdun, das 17h às 21h - Largo Do Verdun, Rua Barão De Mesquita, 970 - Grajaú

GRBC Cardosão De Laranjeiras, das 11h às 16h - Rua Cardoso Júnior 1, esquina com a Rua Das Laranjeiras

Grêmio Recreativo Empurra Que Pega Do Leblon, das 14h às 20h - Avenida Delfim Moreira - Leblon

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão Da Barra De Guaratiba, das 13h às 18h - Estr. Da Vendinha, 3795 - Barra De Guaratiba

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo De Santa Teresa, das 15h às 19h - R. Alm. Alexandrino, 1638 - Santa Teresa

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho Dos Cobras, das 13h às 19h - Rua Carvalho De Souza, 247 - Madureira

Largo Do Machado, Mas Não Largo Do Copo, das 16h às 22h - Largo do Machado - Catete

Meu Bem, Volto Já, das 14h às 20h - Av. Princesa Isabel 305 - Copacabana

Mocidade Dependente De Deus, das 14h às 17h - Praia Do Flamengo Nº 72-A - Flamengo

Na Mão Do Palhaço, das 13h às 19h - Largo São Camilo de Lelis (em Frente À Av Edson Passos, 97) - Usina, Alto Da Boa Vista

Orquestra Voadora, das 13h às 19h - Avenida Infante Dom Henrique S/Nº - Pista Central Do Aterro Do Flamengo Na Altura Do Outeiro Da Glória

Se Eu Cozinho Todo Mundo Come, das 14h às 19h - Rua Serrão 383, Zumbi - Ilha Do Governador

Se Me Der, Eu Como!, das 14h às 20h - Praça Da Medalha Milagrosa - Tijuca

Sobrinhos do Tio Bio, das 7h às 13h - Avenida Delfim Moreira, 1196, na Altura da Rua Rita Ludolf, Pontão do Leblon. Referência: Posto 12 - Leblon

Triboq, das 10h às 14h - Rua Sacadura Cabral, 45 - Saúde

Turma do Copo, das 20h às 0h - Praia José Bonifácio 175 - Paquetá

Último Gole, das 16h às 22h - Praça Santos Drumont, S/N - Gavea

Vagalume o Verde, das 7h às 13h - Praça Otto Lara Resende N8 (Esquina da Rua Pacheco Leão e Rua Jardim Botânico) - Jardim Botânico

Horário do Bloco Fervo da Lud