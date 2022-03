Brasil é o 3º país que mais consome podcast no mundo

Quais podcats você acompanha? Com mais de 30 milhões de ouvintes, o Brasil é o terceiro que mais consome podcast no mundo, ficando atrás apenas da Suécia e Irlanda, mostra pequisa.

Mais de 40% dos brasileiros escutaram podcast pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. A Suécia, primeira colocada no ranking, possui uma taxa de 47%.

Na ponta oposta, os países que menos escutam podcasts são: Japão, Taiwan, Malásia e Paquistão — com aproximadamente 5%.

Os dados fazem parte de um estudo realizado pela plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE.

Com relação às plataformas, o Spotifty lidera com 25% de participação no mercado. O Apple Podcasts fica em segunda posição com 20% e em seguida o Google Podcasts com 16%.

Em nível mundial, o podcast The Joe Rogan Experience, apresentado por Joe Rogan, fica em primeira posição, seguido pelo Call Her Daddy em segundo colocado, e o Crime Junkie em terceiro.

Os preferidos dos brasileiros

O Horóscopo Hoje, que conta diariamente sobre previsões dos signos, foi podcast mais ouvido do Brasil no último ano. Em segundo lugar ficou o podcast Mano a Mano, um podcast de entrevistas do Mano Brown. Os podcasts: Flow, Primocast e Café da Manhã, ficaram na 3ª, 4ª e 5ª colocação, respectivamente.

A grande maioria dos ouvintes de podcast, consomem o conteúdo em paralelo com outras atividades, como em tarefas domésticas, ao navegar com a internet e enquanto trabalham ou estudam.

Com relação ao formato de conteúdo, os brasileiros preferem as entrevistas com convidados, com 55% da preferência. A narrativa de histórias reais e mesa redonda, seguem em segunda e terceira posição.