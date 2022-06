Boca Rosa revela o que é preciso para chegar a 18 milhões de seguidores

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

Ganhar dinheiro na internet pode até parecer algo simples, teoricamente falando, mas na prática exige muito esforço e planejamento. Que o diga a empresária e influenciadora digital Bianca Andrade.

Nos últimos dias, a influencer, mais conhecida como Boca Rosa, tem sido notícia em diversas mídias sociais. Após um story em seu Instagram, durante uma reunião com a sua equipe de trabalho, uma imagem chamou a atenção de todos.

Um planejamento intenso, que mais parecia um roteiro, onde pautava desde o que postar quando acordar até stories do filho e frases motivacionais ao fim do dia, como você mesmo pode ver abaixo:



Desde então, o assunto tem gerado várias discussões, que vão desde o questionamento da naturalidade da blogueira no Instagram até os motivos de se ter tanta estratégia e organização na gestão de perfis em redes sociais.

O fato é que, mais do que um veículo para entrar em contato com seus seguidores e expor suas ideias e rotina, as redes sociais se tornaram uma enorme fonte de renda para milhares de influenciadores. Nos casos de maior sucesso, eles chegam a construir verdadeiras fortunas com postagens e conteúdos diários.

Diante do crescente interesse em torno deste assunto, um outro influenciador decidiu “relevar” o que de fato faz alguém ter sucesso ou não na internet.

A partir de agora, ele está abrindo aquele que é o melhor método para quem almeja ser influenciador digital e ainda poder conquistar uma renda de até R$ 10 mil por mês com as redes sociais.

Por que ter um planejamento estratégico é tão importante para um influenciador digital?

Foi-se o tempo em que as redes sociais eram apenas um passatempo corriqueiro. Hoje, esses perfis tornaram-se grandes ferramentas de trabalho - e pra lá de rentáveis.

Segundo o portal UOL Economia, um influenciador digital pode faturar entre R$10.000 e R$ 500 mil no Instagram. Já no Tik Tok, o valor fica entre R$ 5 mil e R$ 60 mil.

Todos esses valores podem variar de acordo com o alcance, o segmento e, principalmente, a relevância do influenciador. E, para ter relevância, é preciso ter engajamento.

Ainda de acordo com o Uol, os influenciadores são classificados em categorias, como Mega, Macro, Médio, Micro e Nano. Essas segmentações norteiam o mercado e nos dão uma estimativa de quanto se pode ganhar com as redes sociais:



Mega : mais 1 milhão de seguidores - podem faturar cerca de R$ 500.000 por mês ;

Macro : de 500 mil a 1 milhão de seguidores - podem faturar em torno de R$ 100.000 por mês ;

Médio : de 50.000 a 500 mil seguidores - podem faturar até R$ 30.000 por mês ;

Micro : entre 10 e 50 mil seguidores - podem ganhar até R$ 15.000 por mês ;

Nano : entre 1.000 e 10 mil seguidores - podem ganhar entre R$ 5.000 e 10.000 mensais;

Ou seja, quanto maior a sua base de seguidores e visualizações nas mídias sociais, maiores serão as chances de você faturar um bom dinheiro com elas.

Entretanto, alcançar esses números não é tão simples quanto parece e também não acontece de uma hora para a outra. Por isso, um planejamento estratégico é muito importante e deve ser levado a sério por quem deseja não apenas se tornar um influenciador digital, mas ganhar dinheiro com isso.

Por conta disso, este influenciador digital com mais de 1,5 milhão de seguidores resolveu “abrir o jogo''. Ele descobriu a fórmula viral para alavancar suas redes sociais organicamente e poder faturar até R$ 10.000 de renda mensal.

12 mil seguidores em 30 dias e até R$ 10 mil de renda mensal; Conheça a ‘fórmula viral’ para impulsionar suas redes sociais

Davi Louback é a prova viva de que sonhos podem e devem ser alcançados. Há dois anos, ele era praticamente desconhecido na internet e nem cogitava viver apenas de suas redes sociais.

Louback trabalhava em uma multinacional, tinha horários fixos e uma rotina cansativa de trabalho. Hoje, está entre os grandes influenciadores digitais do mercado e faturando uma “boa grana” fazendo apenas alguns posts.

Mas, nem sempre foi assim. Antes de atingir a marca de mais de 1,5 milhão de seguidores, Davi Louback “penou” muito na internet, até que descobriu o segredo do algoritmo para impulsionar suas redes sociais e faturar uma “renda gorda''.

Existe um método específico para quem busca conseguir mais seguidores de forma orgânica e ainda expandir as redes sociais em até 30 dias. E o influenciador está disposto a compartilhar esta fórmula.

No dia 27 deste mês, David Louback irá realizar uma transmissão online e gratuita, onde irá explicar todos os detalhes da sua estratégia e como é possível conseguir até 12 mil seguidores nos próximos 30 dias, de forma totalmente orgânica, ou seja, sem que você precise pagar por anúncios.

A fórmula viral de Louback tem como foco principal atingir os seguintes objetivos:

Ganhar em média 12 mil seguidores em 30 dias , de maneira orgânica;

Gerar uma renda mensal de mais de R$ 10.000 com Instagram , Tik Tok e Youtube ;

Bombar suas redes sociais sem que você precise aparecer (se este for o seu caso).

Se você almeja se tornar um influenciador digital e ter a chance de fazer das suas redes sociais uma verdadeira máquina de dinheiro, este convite se destina a você. Garanta a sua participação gratuita no botão abaixo:

