CEO revela dois sinais de alerta que vê em entrevistas de emprego: 'Mostra candidatos problemáticos'

Construir uma equipe de alto desempenho é um dos maiores desafios para qualquer líder.

David Royce, empreendedor com duas décadas de experiência, aprendeu ao longo dos anos quais características são fundamentais em um candidato – e quais são sinais de alerta.

Ao entrevistar profissionais, Royce busca características como carisma, paixão e a capacidade de transmitir energia de forma envolvente. Para ele, esses traços podem ser indicativos de um funcionário que trará impacto positivo à equipe. No entanto, há fatores que podem colocar em dúvida a viabilidade de um candidato. As informações são da CNBC Make It.

Históricos de curta duração levantam dúvidas

A trajetória profissional de um candidato diz muito sobre sua estabilidade e comprometimento. Royce observa com cautela currículos que apresentam passagens muito curtas por diversas empresas.

“Se cada trabalho dura apenas de seis a 12 meses, isso é demais”, afirma o empresário. Ele destaca que, embora existam razões legítimas para trocas frequentes – como ofertas melhores ou ambientes de trabalho tóxicos –, um histórico repleto de mudanças rápidas pode indicar falta de paciência para superar desafios ou dificuldades de adaptação em equipe.

Além disso, ele questiona a longevidade que esse profissional teria dentro da empresa. “Você provavelmente pode esperar a mesma longevidade com sua própria empresa”, diz, ressaltando os custos e o desgaste do processo constante de recrutamento.

A importância da positividade no ambiente corporativo

Outro fator essencial na avaliação de um candidato é a forma como ele fala sobre seus antigos empregadores. Royce acredita que é natural ter experiências boas e ruins em diferentes empregos, mas uma postura excessivamente negativa pode indicar um problema maior.

“Se o candidato enfatiza demasiadamente os aspectos negativos dos empregos anteriores, o problema provavelmente é o funcionário”, alerta.

Funcionários com essa mentalidade podem afetar o moral da equipe e comprometer a cultura organizacional, impactando até mesmo os talentos mais promissores. Royce enfatiza a necessidade de contratar pessoas com uma abordagem positiva e voltada para a solução de problemas.

“Quero ter certeza de que alguém seja geralmente positivo, procurando oportunidades ou maneiras de melhorar", explica.

O impacto da contratação estratégica na liderança

A visão de Royce reforça a importância de uma abordagem criteriosa na contratação de talentos. Líderes que investem tempo para analisar o perfil comportamental e o histórico profissional de um candidato aumentam as chances de construir equipes coesas e produtivas.

Em um cenário empresarial competitivo, contratar profissionais alinhados com a cultura organizacional e capazes de agregar valor à equipe pode ser um fator determinante para o sucesso a longo prazo.

No fim das contas, a liderança eficaz não se resume apenas a definir metas e estratégias, mas também a saber escolher as pessoas certas para colocá-las em prática.

