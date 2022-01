BBB22: de quanto seria o prêmio, caso fosse corrigido pela inflação?

Ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais é o objetivo de todos os participantes que entram no Big Brother Brasil. Não sem razão: o montante continua sendo suficiente para mudar a vida de -- praticamente -- qualquer brasileiro desde 2010. Mas, é inegável que a realidade nos últimos anos mudou e muito. Uma análise da FGV feita de 2011 a 2020 mostrou que a inflação média do período foi de 5,84% -- longe de ter um comportamento anual homogêneo. Diante dos altos e baixos da economia, fica a questão: de quanto seria o prêmio do BBB em 2022, caso fosse corrigido pela inflação?

A pedido da EXAME, o professor Alberto Ajzental, da FGV, fez as contas e mostra que o prêmio teria de ser superior a 4 milhões de reais para se equiparar ao que foi oferecido na edição de 2010, a primeira em que o prêmio do reality foi anunciado como 1,5 milhão de reais. Mais precisamente, teria de ser de R$ 4.022.180, corrigido pelo IPCA acumulado no período.

Há doze anos, o vencedor levava para casa 2.941 salários mínimos ou cerca de 842 mil dólares. Sem correção, os mesmos R$ 1,5 milhão equivalem hoje a 1.364 salários mínimos e cerca de 269 mil dólares.

"Caso fosse corrigido pelo IPCA, o índice de inflação oficial do governo, este prêmio em dezembro de 2021 seria de R$ 4,02 milhões, o que equivale a 3.657 salários mínimos ou cerca de US$ 721 mil", afirma Alberto Ajzental, economista da FGV-SP, à EXAME. Considerando a primeira edição do reality show, o BBB01 (realizado em 2002), o valor oferecido à época, de 500 mil reais, seria equiparável a 2,5 milhões hoje.

Mesmo com a mudança, o valor equivaleria a menos de 1% da receita arrecadada pela emissora com publicidade. De acordo com informações divulgadas em dezembro, a Globo já vendeu 600 milhões de reais em cotas negociadas para ações publicitárias no programa e nos intervalos. Entre as marcas que investiram em peso no programa, estão Americanas, Avon e PicPay, com cotas que valem mais de 91 milhões de reais cada.

E não se trata de um comportamento atípico. Em 2021, foram R$ 530 milhões negociados em cotas publicitárias -- uma exposição vista como vantajosa para os anunciantes, que decidiram repetir a dose em 2022 após a alta de audiência no programa gerada por personagens como Gil do Vigor e Juliette. Resta acompanhar os resultados de 2022.