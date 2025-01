BBB 25: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira agitam festa sertaneja desta sexta-feira, 24

Nesta sexta-feira, 24, o clima de celebração toma conta do Big Brother Brasil 25 com a participação especial de três renomados cantores do cenário sertanejo: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira. Esta é a primeira vez que os artistas se apresentam no programa, e eles prometem agitar a festa da noite com um repertório recheado de sucessos.

Os cantores farão uma entrada marcante na casa ao som das canções "Sinônimos" e "Estou Apaixonado". O show incluirá hits conhecidos de cada um, como "Cabeça Branca" e "Hackearam-me" de Tierry, "Roça em mim" e "Moletom" de Luan Pereira, além de sucessos como "Solteiro não trai" e "Despedida de Casal" de Gustavo Mioto.

Tierry expressou sua empolgação com a participação no programa, afirmando que cantar no BBB sempre foi um grande desejo seu. “É uma realização muito grande na minha carreira; eu estou com a expectativa altíssima”, disse ele, ressaltando o quanto o programa é importante para a televisão brasileira. Ele também compartilhou que considera os outros dois artistas como amigos próximos, mencionando que tem acompanhado suas trajetórias desde o início.

Festa temática promete encantar os confinados

A festa contará ainda com uma decoração temática sertaneja, incluindo elementos como mobiliário em madeira e um celeiro, proporcionando um ambiente festivo para os participantes do reality show. Os confinados poderão tirar fotos em um set especial e ver os resultados exibidos nos LEDs do gramado.

O BBB 25, apresentado por Tadeu Schmidt, vai ao ar na TV Globo de segunda a sábado e também pode ser assistido ao vivo no Globoplay. A festa promete ser um dos momentos mais aguardados da temporada, unindo música e entretenimento em uma noite inesquecível.