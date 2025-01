BBB 25: primeiro bigfone da edição toca neste sábado; saiba qual o horário

O primeiro Big Fone do BBB 25 tocará na noite deste sábado (25), durante o programa ao vivo da TV Globo. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, quem atender estará imune, mesmo que esteja Na Mira do Líder, e terá o poder de indicar uma dupla ao Paredão. Porém, segundo a regra, essa dupla não poderá ser uma das escolhidas pelo líder.

O programa será exibido por volta das 22h25, após "Mania de Você".

"À noite, durante o nosso programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. A dupla que atender está imune, mesmo que esteja Na Mira do Líder, e vai mandar outra dupla para o Paredão. Mas, não pode ser uma dupla que esteja Na Mira do Líder", explicou o apresentador Tadeu Schmidt ao público.

Líderes definiram alvos antes do Big Fone

Nesta sexta-feira (24), os líderes da semana, Diogo Almeida e Vilma, já haviam colocado três duplas Na Mira do Líder. As duplas escolhidas foram: Vitória Strada e Mateus; Thamiris e Camilla; e Vinícius e Aline.

Com o toque do Big Fone, a dinâmica do jogo promete mudanças importantes. Além de imunizar a dupla que atender, a escolha do novo alvo para o Paredão pode mexer nas estratégias dos confinados.

O BBB 25 está disponível na TV Globo e no streaming Globoplay, com cobertura ao vivo 24 horas.