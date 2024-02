BBB 24: Davi, Marcus Vinicius e Isabelle estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 11, os participantes do BBB 24, Davi, Isabelle e Marcus Vinicius formaram o oitavo Paredão da edição.

Como Anjo da semana, Michael ficou imune e deu o Colar da Imunidade para Giovanna.

O líder da semana, Lucas Henrique, indicou Davi para o Paredão. Já a casa votou em Marcus Vinicius, com 10 votos, Fernanda, com 6 votos, e Wanessa, com um voto. O líder teve que escolher mais um emparedado, e a escolhida foi Isabelle para completar o time.

Lucas Henrique também teve que salvar um dos indicados do paredão, e assim Wanessa foi salva da berlinda.

A prova para se livrar do oitavo paredão foi disputada entre Fernanda, Marcus Vinicius e Isabelle. Desta vez, Fernanda saiu com a melhor e está livre da berlinda.

Como votar no Paredão do BBB

O primeiro passo é o usuário acessar o site do Gshow e verificar se já possue uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial);

Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo);

Clique em quem você gostaria que continuasse no programa;

Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login;

Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação;

Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quando é o segundo Paredão do BBB?

O resultado do oitavo Paredão da temporada será nesta terça, 13.