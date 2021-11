Banksy tem obra destruída por Christopher Walken em série da BBC

Banksy pintou um de seus famosos ratos no set da série da BBC ‘The Outlaws’, e o ator Christopher Walken cobriu a obra com tinta, mas estava tudo no roteiro. A série foi filmada na cidade natal do artista misterioso, Bristol, na Inglaterra.

"Podemos confirmar que a arte no episódio final de The Outlaws era um Banksy original, e que Christopher Walken pintou sobre a arte durante as filmagens desta cena, destruindo-a", disse um porta-voz do programa, segundo a BBC.

Em outubro deste ano, um quadro de Banksy parcialmente destruído por um triturador escondido em sua moldura foi arrematado por 18,6 milhões de libras (25,4 milhões de dólares) em leilão da Sotheby's, em Londres. O valor é mais de três vezes maior do que era estimado e um recorde em leilões do artista.

A série ‘The Outlaws’, escrita e dirigida por Stephen Merchant, é estrelada por Walken, e conta a história de um grupo de “criminosos de pequeno porte” que reforma um prédio como parte de suas penas de serviço comunitário.

No último episódio, o personagem de Walken descobre o rato de Banksy pintado em uma parede e duas latas de spray atrás de algumas tábuas de madeira, e pergunta a seu supervisor se deve pintar sobre ele. O oficial de condicional está olhando para o outro lado, não percebe que é um Banksy, e diz a ele que todos os grafites devem ser pintados, o que ele faz.