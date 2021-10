Quadro de Banksy triturado é vendido por US$ 25 milhões em leilão

Um quadro de Banksy destruído pela metade por um triturador escondido em sua moldura ao ser vendido, foi arrematado por 18,6 milhões de libras (25,4 milhões de dólares), ao ser leiloado novamente no mesmo estabelecimento em Londres na quinta-feira.

Os presentes se assustaram quando a obra, então intitulada "Menina com Balão", foi sugada para dentro de um triturador no momento da batida do martelo após um lance de 1.042.000 de libras em um leilão em outubro de 2018 na casa de leilões Sotheby's, em Londres.

"Algumas pessoas acham que o quadro não foi realmente triturado. Ele foi. Algumas pessoas acham que a casa de leilões sabia, mas eles não sabiam", escreveu o artista de rua, cuja identidade é mantida em segredo, em sua conta no Instagram em 2018.

A obra, agora chamada de "Love is in the Bin" ("O amor está na lixeira"), foi vendida por 18.582.000 libras, valor mais de três vezes maior do que era estimado e um recorde em leilões para o artista.

"Eu não posso dizer o quão aterrorizado eu estou ao bater este martelo", brincou o leiloeiro da Sotheby's Oliver Barker após 10 minutos de lances.

A Sotheby's disse que a obra se enquadra em uma história ilustre de antiarte, incluindo a submissão anônima da Fonte de Marcel Duchamp, um urinol de porcelana remontado em um pedestal em 1917, e o artista chinês Ai Weiwei, que se fotografou no momento em que intencionalmente derrubava uma suposta urna da Dinastia Han.