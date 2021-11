Autoridades dos EUA decifram mistério de esquiador desaparecido há 40 anos

O mistério do esquiador alemão que desapareceu há quase quatro décadas nas Montanhas Never Summer, no Colorado, parece ter sido resolvido com a descoberta de restos ósseos, informaram autoridades americanas esta semana.

Rudi Moder, que tinha 27 anos quando desapareceu, partiu para os picos nevados de Never Summer, que fazem parte das Montanhas Rochosas, em 13 de fevereiro de 1983, e nunca mais voltou. Seu companheiro de quarto alertou para o seu desaparecimento uma semana depois, o que levou a uma busca com cães e socorristas, além de reconhecimento aéreo.

Durante a operação, de quatro dias, as equipes trabalharam sob forte nevasca, conseguindo recuperar apenas comida e o equipamento de dormir e escalar de Moder, em uma caverna. Depois disso, as buscas, que duraram anos, não tiveram sucesso.

Em agosto do ano passado, um explorador descobriu ossos humanos na área conhecida como "Barranco do Esqueleto", perto dos restos de uma avalanche e a uma altitude de 3.350 metros, anunciou nesta quinta-feira o Serviço de Parques Nacionais.

"Neste verão, os vigias do parque vasculharam o local e encontraram esquis, bastões e botas juntamente com restos de objetos pessoais que acredita-se que pertenciam a Moder", informa o comunicado.

Uma equipe do FBI foi chamada para ajudar a remover e preservar o material encontrado. Autoridades informaram que as tentativas de identificar os restos mortais usando registros odontológicos não foram conclusivas, mas tem havido uma colaboração ampla do governo da Alemanha e da família de Moder, e os oficiais acreditam que o mistério tenha sido decifrado.