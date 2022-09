Em esquenta para o Rock in Rio, Macy Gray fará quatro shows em São Paulo

Além da programação do Rock in Rio durante a semana, São Paulo também terá apresentações musicais que valem a pena colocar na agenda. Uma das principais vozes do R&B e Soul desta geração, a cantora Macy Gray fará quatros shows no Blue Note SP.

A americana fará apresentações duplas nos dias 9 (sexta-feira), às 20h e às 22h30; e 10 (sábado), também às 20h e 22h30. As apresentações marcam a estreia de Macy Gray na filial paulistana do clube de jazz mais emblemático de Nova York.

Famosa pela voz rouca e seu estilo que passeia por diversas vertentes do Rhythm and Blues, Macy Gray tem influências de lendas como Billie Holiday e Betty Davis, já emplacou músicas que marcaram gerações, como I Try e Sweet Baby (hit em parceria com Erykah Badu) e, assim, estabeleceu-se como estrela da black music contemporânea.

Macy Gray invadiu a cena musical em 1999 com o lançamento de seu álbum de estreia, triplo de platina, On How Life Is e, desde então, se tornou uma potência do R&B e Soul. A artista conquistou uma base fiel e global de fãs e vendeu mais de 25 milhões de álbuns em todo o mundo. Cinco vezes indicada ao Grammy, Macy Gray recebeu o Grammy Award de Melhor Performance Vocal Pop em 2000, pelo hit I Try, e recebeu dois BRIT Awards.

O próximo e aguardado álbum de Gray será lançado neste ano, ainda. Intitulado The Reset, o disco está preparado para criar mais discussões sobre o que está acontecendo no mundo de hoje e ajudará a redefinir o que a música pop deve ser. Ao mesmo tempo, oferecendo aos amantes de sua obra a mesma música incrível que os encantou.

Nos shows do Blue Note SP, o público poderá ter ainda uma prévia de parte do repertório que a artista apresentará no Rock in Rio no dia 11.

Serviço:

Macy Gray no Blue Note SP

Dias 9 e 10 de setembro

Blue Note São Paulo. Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Às 20h e 22h30

Vendas através do site Eventim

