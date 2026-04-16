Agora é possível ficar na casa do Peter Pan: Disney investe pesado em condomínios temáticos

Para muita gente, visitar os parques da Disney já é o mais próximo que dá para chegar ao universo encantado da empresa. Mas a Walt Disney Company tem outros planos.

Desde 2022, ela desenvolve condomínios residenciais nos Estados Unidos onde os moradores podem, literalmente, viver rodeados pela magia da marca.

A mais recente novidade foi revelada nesta semana. O programa Storyliving by Disney divulgou detalhes do clube social do Asteria, seu segundo empreendimento residencial, localizado nos arredores de Raleigh, na Carolina do Norte.

Entre os destaques está a Lost Key Cottage, uma casa de cinco quartos inspirada em Peter Pan que promete fazer os hóspedes sentirem que entraram diretamente no filme.

O que é o Storyliving by Disney?

O Storyliving by Disney é um braço de negócios da The Walt Disney Company, lançado em fevereiro de 2022, com o objetivo de desenvolver condomínios residenciais.

A ideia é levar a linguagem de design e narrativa que a Disney aplica em seus parques para o cotidiano de quem mora nessas comunidades. O projeto conta com a participação dos Walt Disney Imagineers, os mesmos criadores responsáveis pelas atrações dos parques temáticos.

"Por quase 100 anos, a Disney compartilhou histórias que tocaram o coração e a mente de pessoas ao redor do mundo", disse Josh D'Amaro, presidente da divisão de Parques, Experiências e Produtos da Disney, no lançamento do programa. "Estamos desenvolvendo novas formas de levar a magia da Disney às pessoas onde quer que estejam, expandindo o conceito de 'storytelling' para 'storyliving'."

Os condomínios contarão com funcionários da Disney treinados nos padrões de atendimento dos parques da empresa para operar as associações de moradores. Por meio de uma adesão ao clube, os moradores terão acesso a experiências curadas de programas de bem-estar e shows ao vivo a aulas de culinária e passeios temáticos.

Quais são os condomínios da Disney?

O primeiro empreendimento foi o Cotino, em Rancho Mirage, na Califórnia, parte da região do Vale de Coachella. O próprio Walt Disney tinha uma casa e costumava passar férias com a família na região.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a DMB Development e inclui casas, condomínios e uma área exclusiva para moradores acima de 55 anos.

O destaque do Cotino é um lago de aproximadamente 9,7 hectares com tecnologia Crystal Lagoons, que permite a manutenção de águas cristalinas de forma sustentável. As casas do Cotino já estão à venda, com preços a partir de US$ 1 milhão.

O segundo empreendimento é o Asteria, na Carolina do Norte. Com 1.500 acres de área total, o projeto prevê mais de 4.000 unidades residenciais, entre casas unifamiliares, duplexes e unidades para maiores de 55 anos.

As vendas estão previstas para começar no final de 2027, com os primeiros moradores sendo recebidos no final de 2028, segundo a People.

Os preços das casas e mais detalhes sobre as unidades residenciais devem ser anunciados nos próximos meses, afirma a Disney. Outros locais para futuros condomínios Storyliving estão sendo explorados nos Estados Unidos, mas ainda não foram divulgados.

O que será o Second Star Club, o coração do Asteria?

O Second Star Club é o clube social do Asteria, um espaço pensado para ser o ponto de encontro da comunidade.

Aster Green, no Asteria (Disney / Divulgação )

O nome é uma referência à bússola celestial do clássico de animação da Disney de 1953, Peter Pan. O projeto foi desenvolvido pelos Walt Disney Imagineers e reúne áreas internas e externas pensadas para estimular conexões entre vizinhos e aprendizado ao longo da vida.

No centro do clube estará o Aster Green, um gramado amplo para partidas de futebol, piqueniques em família e sessões de cinema ao ar livre. Haverá também o Studios, espaço com ferramentas de alta tecnologia para oficinas criativas como marcenaria e bordado.

O Wellness Center oferecerá yoga ao ar livre, piscina para nado, academia equipada e uma lanchonete de sucos e smoothies.

O Marquet Hall será o restaurante de dois andares do clube, com áreas internas e externas para refeições e eventos esportivos.

Marquet Hall, parte do Asteria (Disney / Divulgação )

O Piedmont Proper será um pavilhão de eventos com detalhes em madeira e arte decorativa celebrando personagens de filmes da Disney. O complexo ainda terá piscina adulta, piscina família, playground, quadras de tênis e pickleball.

A Lost Key Cottage: a casa de conto de fadas

O maior destaque do Second Star Club é a Lost Key Cottage, uma casa de cinco quartos inspirada no universo de Peter Pan e na Terra do Nunca. Cada cômodo terá uma narrativa própria, com detalhes fantásticos espalhados por todos os cantos.

A casa não será uma residência convencional, os moradores do Asteria poderão alugá-la para pernoites, comemorações de aniversário, festas do pijama e reuniões de família. A ideia é que a experiência vá "muito além das comodidades residenciais tradicionais", segundo a Disney.

A Lost Key Cottage segue o mesmo conceito da Parr House, a casa inspirada nos Incríveis que existe no Cotino, na Califórnia.

As demais residências do Asteria não serão tão explicitamente temáticas, mas contarão com pequenos toques Disney incorporados ao design, segundo a People.