Walt Disney: 30 frases do visionário que criou a Disneylândia há 70 anos

Walt Disney, nascido Walter Elias Disney em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, se tornou um dos maiores nomes do entretenimento mundial e um pioneiro na indústria de animação. Sua visão criativa e espírito inovador mudaram para sempre o mundo do entretenimento, e sua história continua a inspirar gerações até hoje.

A trajetória de Disney começou em Kansas City, Missouri, onde ele iniciou suas primeiras experiências com animação. No entanto, foi em Los Angeles, Califórnia, que sua vida tomaria um novo rumo.

Em 16 de outubro de 1923, Walt e seu irmão Roy Oliver Disney fundaram a The Walt Disney Company, inicialmente chamada Disney Brothers Cartoon Studios, com o objetivo de produzir animações. Walt era o visionário criativo por trás da empresa, enquanto Roy cuidava das finanças e administração do negócio. A missão de Walt era clara: contar histórias e entreter o público, especialmente as crianças.

Logo, Walt Disney se tornou um ícone da indústria ao criar personagens que se tornaram eternos, como o famoso Mickey Mouse. Em 1928, após perder os direitos sobre o personagem Oswald, o Coelho Sortudo, Walt, juntamente com seu colaborador Ub Iwerks, criou Mickey, que se tornaria o símbolo da Disney e um ícone da cultura popular. O sucesso de Mickey Mouse foi consolidado com o lançamento do curta-metragem sonorizado Steamboat Willie, que foi uma inovação para a época e marcou o início da era dos desenhos animados sonoros.

Mas Walt Disney não se limitou às animações. Em 1937, ele idealizou e lançou o primeiro longa-metragem animado da história, Branca de Neve e os Sete Anões, que foi um marco no cinema e consolidou ainda mais a Disney como uma potência global no entretenimento. O sucesso de Branca de Neve abriu portas para novos projetos cinematográficos e expandiu o império Disney para outras áreas, incluindo filmes live-action, televisão e, de maneira revolucionária, os parques temáticos.

A Disneylândia, inaugurada em 1955 em Anaheim, Califórnia, foi uma das maiores inovações de Walt Disney. Seu sonho de criar um espaço onde crianças e adultos pudessem se divertir juntos ganhou vida no parque temático, que foi projetado para ser um "mundo do faz de conta", inspirado nas próprias experiências de Walt com sua família. A ideia era proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva e única, e a Disneylândia se tornou um sucesso imediato, expandindo-se para outros locais ao redor do mundo.

Ao longo de sua vida, Walt Disney foi reconhecido por sua criatividade, coragem empreendedora e inovações revolucionárias. Ele recebeu 22 Oscars, o maior número de prêmios da história, além de sete Emmy Awards, consolidando-se como um dos maiores nomes da indústria do entretenimento. O legado de Walt Disney vai além das animações: ao longo dos anos, a Disney criou parques temáticos, canais de TV, serviços de streaming e adquiriu outras grandes empresas, como Marvel, Lucasfilm e Pixar.

Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, devido a um câncer de pulmão, mas deixou um legado que continua vivo na Disney e em tudo o que ela representa. Seu impacto na cultura mundial é imensurável, e a Disney permanece uma das maiores e mais influentes empresas de entretenimento no mundo.

Walt Disney era mais do que um empresário; ele era um visionário, conhecido por seu amor pela criatividade e pela inovação. Ele acreditava no poder dos sonhos e na capacidade das pessoas de realizar o impossível. Suas frases e filosofias refletem seu espírito incansável e sua visão de um mundo onde a imaginação não tem limites.

Abaixo, confira 30 frases do fundador da Disney:

1. Se você pode sonhar, você pode fazer.

2. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade.

3. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se tivermos a coragem de persegui-los.

4. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.

5. A diferença entre ganhar e perder muitas vezes é não desistir.

6. Hoje já não durmo para descansar, durmo para sonhar.

7. É divertido fazer o impossível!

8. Os sonhos existem para tornarem-se realidade.

9. O riso é eterno, a imaginação não tem idade, os sonhos são para sempre.

10. Para começar, pare de falar e comece a fazer.

11. Quanto mais você gosta de si mesmo, menos você é como qualquer outra pessoa, o que o torna único.

12. Quando você acredita em algo, acredite até o fim, implicitamente e sem questionar.

13. Por que se preocupar? Se você fez o melhor que pôde, preocupar-se não vai melhorar nada.

14. Um dia aprendi que os sonhos existem para se tornarem realidade. E desde esse dia não durmo para descansar. Durmo apenas para sonhar.

15. Nosso maior recurso natural são as mentes de nossas crianças.

16. Em tempos ruins e bons, nunca perdi meu entusiasmo pela vida.

17. Infantilidade? Acho que é o equivalente a nunca perder o senso de humor.

18. Posso ensinar qualquer coisa a qualquer um, exceto a sorrir.

19. Não deixe seus medos tomarem o lugar dos seus sonhos.

20. Dinheiro não me excita, minhas ideias me excitam.

21. Prefiro divertir as pessoas na esperança de que aprendam, do que ensiná-las na esperança de que se divirtam.

22. Você está mais vulnerável apenas quando as pessoas falam sobre sua grandeza.

23. Decidi triunfar, procurar as oportunidades, não esperar.

25. Decidi ver cada problema como a oportunidade de encontrar uma solução.

26. Decidi ver cada deserto como a oportunidade de encontrar um oásis.

27. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver.

28. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz.

29. Aprendi que o amor é mais do que um sentimento de estar apaixonado, o amor é uma filosofia de vida.