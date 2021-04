Wizard reúne grupo de empresários para investir até R$ 50 mi em startups

Os empresários brasileiros Carlos Wizard e Ricardo Bellino lançam nesta segunda-feira, 12, o projeto Mentor S/A. Feita em parceria com a Bossanova Investimentos, a iniciativa vai investir até 50 milhões de reais — em capital e tempo — em 20 startups do país.

Idealizado por Wizard e Bellino, o Mentor S/A conta com o apoio de outros 11 empresários de sucesso brasileiros: Chaim Zaher, Antonio Carbonari Neto, Janguie Diniz, Caito Maia, João Kepler, Pablo Marçal, Edu Lyra, João Mendes, Rachel Maia, Nathalia Arcuri e Carol Paifer.

A ideia do projeto é apoiar as empresas selecionadas com capital e mentorias por pelo menos um ano. Segundo Wizard, serão escolhidas dez empresas em fase inicial e dez empresas já em operação e com potencial de crescimento.

Os empresários definirão caso a caso se querem fazer aporte financeiros nos negócios selecionados ou não. "Precisamos conhecer as empresas a considerar o potencial de retorno do projeto. Tem startups que se beneficiariam de receber 20.000, enquanto outras vão precisar de 1 milhão de reais", diz Wizard.

A tendência, segundo o empresário, é que cada um dos 13 investidores busque projetos em áreas que têm familiaridade. Ele, que é controlador da rede de orgânicos Mundo Verde e das redes de fast food Taco Bells e Pizza Hut, diz que está de olho em startups que tenham sinergia com o universo de alimentação, esportes e educação.

Ao longo dos próximos 30 dias, o grupo de empresários irá receber as solicitações das startups e selecionar o primeiro grupo. Segundo Wizard, os empreendedores escolhidos terão a liberdade de escolher até três empresários do grupo para acompanhá-los por um ano.

"Nosso objetivo é multiplicar o desempenho das empresas no curtíssimo prazo. Mas como nenhuma empresa vai do zero ao topo em um ano, podemos comprar participação depois e acompanhar o negócio em seu segundo ou terceiro", diz o idealizador do Mentor S/A.

Startups interessadas podem se inscrever no site do projeto.