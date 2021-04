Para ganhar América Latina, Agrosmart compra startup argentina BoosterAgro

A Agrosmart, plataforma digital de monitoramento da agricultura, anunciou recentemente a sua primeira aquisição. Trata-se da startup argentina BoosterAgro, que possui o principal aplicativo agrometeorológico da América Latina. Com o acordo, a brasileira passa a ser dona de 100% do capital da BoosterAgro, e juntas as empresas atenderão mais de 48 milhões de hectares em 9 países.

Criada em 2016 por Marcos Alvarado e Sebastián Galdeano, a BoosterAgro é a maior comunidade de produtores rurais da América do Sul, com mais de 100 mil usuários ativos e 250 mil downloads. A plataforma ajuda produtores a tomarem decisões mais eficientes com ferramentas digitais, informações sobre clima e imagens de satélite de seus cultivos. Com a aquisição, que não teve valor divulgado, a startup argentina passará a incorporar também as previsões oferecidas pela Agrosmart.

“Combinando a experiência da BoosterAgro com a potência tecnológica e de expansão internacional que tem a Agrosmart, que vai permitir que nossos produtores tenham o melhor serviço do mercado", disse Marcos Alvarado, CEO da BoosterAgro, em comunicado.

A primeira aquisição da Agrosmart também representa um novo posicionamento de mercado, segundo Mariana Vasconcelos, CEO da startup. A partir de agora, diz, a empresa também passa a incorporar fusões e aquisições em seus planejamentos estratégicos. “Entendemos que essa é uma boa maneira de acessar outros mercados, sem nos esforçamos para criar uma nova equipe e frente de trabalho internacional”, diz.

A compra também vai resultar na transição de toda a equipe da BoosterAgro para o time de funcionários da Agrosmart. Com o crescimento da equipe e novas fusões no radar, a meta é chegar a 100 funcionários até o final do ano, nos escritórios da Argentina e Brasil. Também nos próximos 12 meses, a Agrosmart deve analisar 10 novas empresas para possíveis aquisições.

“Olhamos para empresas nas áreas de irrigação, doenças, rastreabilidade, agfintechs e carbono, por entender que a perspectiva dentro da plataforma da Agrosmart é ampla e multissetorial”, diz Vasconcelos, sobre o perfil das companhias buscadas para novas aquisições. “Queremos soluções que fortaleçam tanto os serviços que já oferecemos, quanto novos recursos”.

A Agrosmart foi criada em 2014 com intuito de servir como um braço direito na tomada de decisões no campo. Hoje monitora cerca de 33 tipos de cultivos em 800.00 hectares de maneira remota ou presencial, através de sensores no solo, para definir as melhores condições de plantio e ajudar produtores rurais a serem mais sustentáveis. Para isso, faz uso de rastreabilidade para mensurar a pegada de carbono, o consumo de água e outros indicadores ligados à agricultura regenerativa.

O próximo passo, segundo Vasconcelos, é a expansão para a Ásia e África. "Entendemos que somos um player bem preparado para solucionar as questões dessas regiões emergentes, que têm climas e características que por muitas vezes se parecem com as que já lidamos”, diz.