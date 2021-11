Do 5G à diversidade: o que as startups devem aprender para crescer

O futuro das startups brasileiras tem relação com conectividade, tecnologia e familiaridade com assuntos como diversidade e inclusão e o uso inteligente de ferramentas profissionais, como o LinkedIn. É nisso que acredita o InovAtiva, hub de aceleração de startups.

Para ajudar empreendedores nesse aprendizado, o hub irá promover o InovAtiva Experience, evento online e gratuito que acontece entre os dias 4 e 5 de dezembro e que encerra os ciclos de aceleração de pequenos negócios que aconteceram ao longo de 2021. Interessados podem se inscrever pelo link.

Durante os dois dias do evento, realizado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), Sebrae e Fundação Certi, haverá painéis que discutirão temas relacionados ao empreendedorismo do futuro.

Na lista de assuntos estão a aplicabilidade do ESG (sigla para ambiental, social e governança) nas pequenas empresas, uso de dados na tomada de decisões, desafios e dores das startups em suas jornadas de crescimento, diversidade e o uso de tecnologias emergentes, como blockchain, IoT e 5G.

Além do InovAtiva, outras empresas organizam eventos e webinars nesta semana voltados para empreendedores que têm ou desejam começar um negócio, de maneira online ou presencial, além de programas de aceleração dedicados a empreendedores. Confira abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. Diálogos RD

Quando: 30 de novembro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A RD Ventures, plataforma de investimento em startups da RaiaDrogasil, apresentará o debate "Criação de valor para o futuro: como as empresas digitais estão revolucionando o mercado e criando um paradigma na forma de precificar os negócios". O encontro será conduzido por Daniel de Macedo, diretor de inovação e novos negócios da RD Ventures, e contará com a participação do Augusto Korps, diretor de estratégia da Accenture, e Alexandre Tarifa, cofundador da TechFit e atual COO da Vitat, plataforma de saúde da RD.

2. Meetup ABFintechs | Crédito Rural na Visão dos Bancos

Quando: 1º de novembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O agronegócio projeta atingir um faturamento de cerca de 1 trilhão de reais ainda neste ano, o maior da história, segundo o Ministério da Agricultura. Neste cenário, temas como a estrutura atual do mercado agrícola, alta concentração bancária, estratégias de acesso e conexão com o campo exigem maior debate entre as pessoas do setor.

O assunto foi escolhido pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) para um encontro virtual que terá participação de Diogo Trofelli (gerente executivo de agronegócio no Banco Inter), Mauricio Quintella (líder da vertical de AgFintech da ABFintechs e diretor de operações na Traive Finance), Paulo Bertolane (consultor independente com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e agronegócio) e Rogério Stallone (diretor responsável pelo crédito corporativo e corresponsável no BTG Pactual).

3. Conexão Amazônia

Quando: 1º e 2 de novembro, das 9h às 16h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Softex Amazônia, com o apoio da Suframa, promove a segunda edição deste evento que visa uma troca de experiências e também um direcionamento para projetos e startups que tenham interesse em atuar no ecossistema de tecnologia digital na região da Amazônia Ocidental e Amapá aproveitando os recursos do Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador (PPEI).

4. Semana Ecossistemas Prósperos

Quando: 29 de novembro a 2 de dezembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Semente Negócios, empresa de educação empreendedora, comemora dez anos de história com o evento online "Ecossistemas Prósperos", que acontece entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Durante quatro dias, estarão reunidos nomes que constroem a rede de parceiros semente, entre eles especialistas, profissionais da inovação e pessoas empreendedoras que já tiveram passagem pelos projetos da empresa, como Fabíola Almeida do Sebrae AM e Paulo Candia do Senac. As palestras abraçam as principais temáticas que envolvem os ecossistemas de inovação brasileira, tendo a promoção da prosperidade como norte.

5. Jornada do Planejamento RH 2022

Quando: 29 de novembro a 3 de dezembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Feedz, plataforma completa de engajamento de colaboradores, que recentemente ultrapassou a marca de 100.000 usuários, irá realizar o Jornada do Planejamento RH 2022, evento online e gratuito, que acontece entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Na ocasião será apresentado formas que poderão facilitar a elaboração das estratégias dos times de recursos humanos e empreendedores que precisam se organizar para o próximo ano por meio de webinars, workshop, masterclass e um curso exclusivo para os clientes da HRtech.

6. Hack4Health

Quando: 4 e 5 de dezembro

Custo: gratuito

Inscrições: abertas até 10h (horário de Manaus) do dia 29 de novembro, no link.

O Manaus Tech Hub (MTH), espaço de inovação aberta do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, abriu as inscrições para mais um hackathon, desta vez, com foco em soluções inovadoras na área de saúde digital. As inscrições estão abertas até 10h (horário de Manaus) do dia 29 de novembro para estudantes, tecnólogos, cientistas, designers, empreendedores, entre outros profissionais.

7. Congresso Internacional de Compliance

Quando: de 30 de novembro a 2 de dezembro, das 8h30 às 18h

Custo: R$ 4.490

Inscrições: pelo link

O 8º Congresso Internacional de Compliance, maior evento do setor da América Latina, que tem como objetivo conectar profissionais de compliance e de outras áreas de atuação para troca de conhecimento e networking. Organizado pela LEC Legal, Ethics & Compliance, no Villa Blue Tree, em São Paulo, o encontro é uma imersão de três dias de palestras e workshops que contemplam os principais pontos que permeiam a área de compliance. Ao todo, serão aproximadamente 30 palestras e 15 workshops, com a participação de mais de 130 palestrantes nacionais e internacionais.

