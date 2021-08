Startup apoiada por Uber promete táxis aéreos até 2024 e capta US$ 700 mi

Por Lizette Chapman, da Bloomberg

A Joby Aviation, que promete fabricar e operar uma frota comercial de táxis aéreos até 2024, começou a ser negociada na quarta-feira, testando a imaginação de investidores na bolsa. As ações subiram mais de 12% durante a primeira hora de negociação.

Desde a sua fundação em 2009, a Joby atraiu empresas como Uber Technologies e Toyota Motor para seu plano de fabricar um novo tipo de drone de passageiros e levantou mais de US$ 700 milhões em capital privado. Uma fusão esta semana com uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC na sigla em inglês, deixa a Joby com mais do que o dobro desse valor no balanço.

A Joby é a maior entre um grupo de novatas, que também inclui Volocopter e Beta Technologies. Essas empresas desafiam gigantes como Airbus, Boeing e Lockheed Martin buscando alavancar avanços em tecnologia de baterias para criar uma forma de transporte urbano mais ecológica, liberando o tráfego terrestre. Para conseguir trazer a ficção científica para a realidade, precisam produzir as máquinas em grande escala, superar obstáculos regulatórios e fazer o modelo de negócios funcionar.

JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby, demonstrou seu otimismo característico em entrevista por vídeo de sua casa perto da sede da Joby em Santa Cruz, Califórnia. “Estamos nos sentindo muito bem com o progresso”, disse. “Ser capaz de fabricar uma aeronave limpa, com emissão zero e silenciosa é realmente um sonho que se tornou realidade e é algo de que posso continuar a me orgulhar.”

A expansão das SPACs desde o ano passado permitiu que uma nova geração de ações fosse listada nas bolsas de valores mais elitistas do mundo. O processo permite que as empresas, algumas sem qualquer receita, contornem o escrutínio associado a uma oferta pública inicial e levantem capital de investidores que assinam um cheque em branco. Empresas aeroespaciais têm mostrado muito interesse em adotar o modelo.

A Joby fechou um acordo de fusão com a SPAC Reinvent Technology Partners, liderada pelo cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e Mark Pincus, cofundador da Zynga. Os recursos da oferta mais o dinheiro no balanço patrimonial em 31 de março equivalem a cerca de US$ 1,6 bilhão. As ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo JOBY.

A Joby planeja desenvolver um serviço de táxi por meio de parcerias. A Uber, que é uma grande investidora e parceira depois de vender sua própria unidade de carros voadores para a Joby no final do ano passado, disse que oferecerá serviço aéreo da Joby a seus clientes e transporte terrestre para os locais de partida e chegada dos táxis. As empresas planejam começar em cidades dos EUA, incluindo Los Angeles, Miami, Nova York e São Francisco.