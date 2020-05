Softbank investe US$ 500 mi na Didi, “Uber chinesa”, mesmo com coronavírus

O fundo de investimentos do conglomerado japonês Softbank liderou aporte de 500 milhões de dólares na startup chinesa Didi Chuxing, a “Uber da China” e dona da 99 no Brasil.

O aporte é destinado ao desenvolvimento de veículos autônomos e é o maior da história da China neste segmento. Além da Didi, gigantes de tecnologia na China também investem em carros autônomos, como o Baidu, líder em testes nesta frente no mercado chinês.

A Didi intensificou seus investimentos nesta tecnologia sobretudo a partir do ano passado, quando transformou o braço de pesquisa de carros autônomos em uma frente independente.

A empresa chinesa conseguiu licenças para testar seus veículos nos Estados Unidos e na China e já acumula mais de 300.000 quilômetros de testes com os carros sem motorista. Houve também duas fatalidades em testes, o que atrapalhou a reputação da Didi nesta frente.

O Softbank também investe na rival americana Uber, que decidiu sair da China há alguns anos justamente desistindo da competição com a Didi. A Uber, por sua vez, também investe em veículos autônomos com o objetivo de, algum dia, reduzir seus custos com taxas a motoristas.

Segundo o site americano Tech Crunch, o aporte veio do segundo fundo de investimentos do Softbank, o Vision Fund II. O primeiro Vision Fund reportou prejuízos homéricos após aportes em startups que ainda não deram lucro, como Uber e WeWork — nesta última, o Softbank esperava reaver parte do investimento com uma abertura de capital no ano passado, que acabou não acontecendo em meio aos altos prejuízos da startup.

No ano fiscal de 2019, o grupo comandado pelo investidor Masayoshi Son divulgou prejuízo operacional anual de 1,36 trilhão de ienes (13 bilhões de dólares), o maior de sua história. Do prejuízo, 18 bilhões de dólares vieram só do Vision Fund.