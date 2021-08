Sete dicas para ter um marketing digital eficiente

Por Jornal de Negócios do Sebrae/SP

O marketing digital aos poucos começa a fazer parte do dia a dia dos pequenos negócios, mas para isso ser feito da maneira certa é preciso ter uma estratégia traçada. Sem planejamento, é difícil definir quais decisões devem ser tomadas para a empresa se destacar no mercado ou seja, não ser só mais uma no meio de muitas nas redes sociais, mas sim ter uma presença relevante. Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática.

Para auxiliar essa estratégia, a analista de negócios do Sebrae-SP Fabiana David, do ER Ribeirão Preto, selecionou sete dicas.

1- Defina seu diferencial

Em primeiro lugar, é preciso fazer uma relação dos diferenciais os diferenciais da sua empresa para, assim, entender quais são seus pontos de vantagem em comparação aos seus concorrentes. O conteúdo deve ter embasamento e ser factível, a fim de trazer um diferencial competitivo para a sua empresa. Defina o que você faz de melhor: seja produto, serviço ou atendimento, o seu público deve percebê-lo e valorizá-lo como uma vantagem de ser seu cliente.

2- Defina seu público-alvo

A definição do público-alvo tem que ser clara e refinada. Quanto mais assertivo, melhor a sua relação, comunicação e divulgação com o cliente. Para que isso seja feito, é necessário saber onde estão, como se comunicam, onde buscam informação e como praticam seus hábitos de consumo. Criar um relacionamento com seu consumidor é o ponto-chave para entender suas necessidades e desejos de consumo e, por fim, agregar à sua marca.

3- Crie conteúdos relevantes

Entregar um conteúdo que seja relevante para sua audiência fará com que entendam o que sua marca faz, além de criar maior identificação com suas publicações, resultando no aumento de venda e engajamento. Tal ação ajuda a transformar parte da sua audiência em cliente. No entanto, é preciso lembrar que cada publicação deve ter um objetivo específico, como conversão para venda, fidelização, interação com o cliente, entre outros. Para isso:

Não tenha um perfil vitrine. As postagens nas redes sociais não podem ser apenas sobre o produto que sua empresa vende, é necessário alternar com publicações de conteúdo para que sua audiência mantenha o interesse

Divulgue o seu diferencial. É importante que o público entenda por meio das postagens quais benefícios ele terá ao comprar com você e não com o concorrente

Construa autoridade. Divulgue conteúdos que mostrem que você entende do assunto tratado, como dicas a respeito do que você faz ou vende. Isso traz credibilidade para com o público.

4- Tenha uma boa comunicação e seja autêntico

Uma empresa com comunicação visual padrão não se destaca no mercado, por isso, apresente autenticidade. O seu público-alvo, ao se deparar com uma publicação inovadora, irá automaticamente identificar a qual empresa pertence, antes mesmo de verificar quem a postou. É preciso lembrar também que é necessário se conectar com a audiência, utilizando linguagens que seu público-alvo entenda. Ou seja, é preciso compreender o público para saber se comunicar com ele.

5- Humanização

Humanizar a rede social não é deixar a página menos profissional. Essa humanização é necessária para que o público se sinta mais próximo da sua marca. Isso pode ser feito de diversas maneiras, como usar o humor em suas publicações, com algum ‘meme’ do momento ou assunto muito falado. No entanto, isso deve fazer sentido para sua empresa e ter conexão com o seu público.

Declare valores e crenças da sua empresa. Expor os valores, crenças e propósitos gera uma conexão com seu público-alvo

Conte suas inspirações e história da empresa. Compartilhar suas histórias e inspirações pode trazer um sentimento de proximidade com aqueles que os acompanham. Isso faz com que os clientes entendam sua trajetória.

Compartilhe bastidores. Ao mostrar os bastidores, as pessoas podem ver quem está por trás da marca e conhecê-la melhor, o que traz a humanização do negócio.

6- Frequência nas postagens

As postagens precisam ser feitas todos os dias nas redes sociais de sua empresa, em forma de stories e publicações no feed. Quanto mais você criar, mais será visto pela sua audiência e, portanto, lembrado, além de entender quais tipos de postagens funcionam com seu público ou não. A dica é usar algum calendário de datas comemorativas para ajudar no planejamento.

7- Reels, Stories e Collabs

- Reels: chama atenção e é muito dinâmico pelo formato de vídeo, semelhante ao TikTok. Use áudios e pautas que estão em alta, por meio de pesquisas de outras contas no Instagram. Fale de um assunto que gere identificação com seu público-alvo e conte curiosidades sobre os temas em que sua conta se baseia.

- Stories: é possível fazer postagem com fotos ou vídeos e usar ferramentas como músicas, hashtags, caixinhas de perguntas etc para complementar essa publicação e torná-la mais dinâmica. Tenha criatividade e crie uma narrativa.

- Collabs: faça parcerias com perfis que tenham assuntos que complementam os produtos ou serviços da sua empresa. Perfis com públicos parecidos ou de interesses próximos aos seus irão ajudar no engajamento.

