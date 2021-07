Plano de saúde para pets, Plamev recebe aporte da FIR Capital

A plataforma de serviços em saúde para pets Plamev Pet anunciou uma nova captação de investimento. O valor, que não foi relevado, foi obtido com aporte da FIR Capital, Health Invest, Duxx e VS1 Capital.

O aporte será usado para investimentos em inovação, lançamento de novos serviços e expansão comercial nas clínicas conveniadas e redes de parceiros. A empresa também considera opções de aquisição de planos de saúde pet regionais.

Quer aprender a investir melhor? Inscreva-se no curso Manual do Investidor da EXAME Academy.

A Plamev Pet é liderada por Pedro Svacina, sócio e CEO da Plamev, e por Raphael Clímaco, sócio-fundador e Diretor Médico Veterinário. No fim de 2021, a Plamev Pet pretende ter mais de mil clínicas conveniadas e cerca de três mil veterinários na plataforma.

Segundo a empresa, o aporte permite que a Plamev Pet multiplique a base de clientes em até quatro vezes até dezembro. Para 2022, a ideia da Plamev Pet é se tornar a maior empresa de planos de saúde pet do país. Como diferencial, a PlamevPet aposta em digitalização e inteligência de dados na jornada do cliente.

O mercado pet é um dos que mais tem crescido no país nos últimos anos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, existem mais de 140 milhões de animais de companhia e o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, com um faturamento anual de cerca de 35 bilhões de reais ao ano.

Fundada em Sergipe em 2013, a empresa ganhou escala durante a pandemia, com crescimento de 250%. Em 2020, a marca faturou 5 milhões de reais. A marca, antes restrita a poucas cidades, passou a ter atuação nacional e criou linhas de coberturas internacionais para quem viaja com o animal.

Com o investimento, FIR Capital, Health Invest, VS1 Capital e Duxx adquirem participação societária na empresa, com percentual não revelado. Antes, a Plamev Pet já contava com um time de investidores mineiros: Henrique Tinti, atual Diretor Financeiro, Getúlio Cavalcante e Samuel Ferreira, conselheiros da Plamev Pet.