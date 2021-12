Nuvemshop cria fundo de R$ 55 mi para ajudar startups da América Latina

A Nuvemshop, unicórnio argentino que oferece uma plataforma para pequenos lojistas no e-commerce, está interessado em criar uma nova geração de negócios digitais bem sucedidos. Nesta sexta-feira, 10, a empresa anunciou o lançamento de um fundo de investimento dedicado a fomentar pequenas empresas ligadas ao varejo digital na América Latina.

O fundo, chamado de Nuvemshop Capital, começará com 55 milhões de milhões de reais (cerca de 10 milhõs de dólares), que serão aportados em empresas que tenham familiaridade com o ecossistema digital de vendas nos países onde a Nuvemshop atua: Brasil, Argentina e México.

A ideia é que o valor seja investido em diferentes rodadas ao longo do próximo ano, sempre em empresas dedicadas a criar soluções que ajudem lojistas a terem melhor desempenho no digital, do marketing à gestão. De acordo com a empresa, os detalhes mais minuciosossobre o funcionamento do fundo, como critérios de seleção e regras para as investidas, serão divulgados em 2022.

Segundo Alejandro Vázquez, cofundador da Nuvemshop, a criação do fundo está em linha com os esforços da startup para se tornar um hub completo para empreendedores. “O objetivo é que esses parceiros potencializem ainda mais os negócios dos lojistas e construam, junto conosco, o maior ecossistema de e-commerce da América Latina", diz.

"Trabalhamos sempre em conjunto com os nossos parceiros estratégicos e por isso decidimos encerrar 2021 com este anúncio que nos enche de expectativas para 2022, e que continuará fortalecendo-os ainda mais”, diz. Hoje a Nuvemshop tem cerca de 90.000 lojistas em sua base.

Na jornada de criação desse ecossistema, a Nuvemshop anunciou, na última semana, a compra da startup Ecommerce Na Prática, principal comunidade e escola sobre varejo digital do mundo. A proposta é estender as soluções para lojistas agora também na área de educação, unindo ferramentas de gestão ao conhecimento empreendedor em nível técnico. Antes disso, a empresa já havia adquirido a plataforma de logística Mandaê e feito o lançamento do Nuvem Pago, meio de pagamento próprio.