Na semana da mulher, uma história e 4 lições para empreendedoras

Por Célia Kano, da Rede Mulher Empreendedora

Na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, minha querida amiga leitora, quero compartilhar a breve história por trás dessa coluna e compartilhar quatro lições sobre empreendedorismo que aprendi.

Desde 2018, quando conheci a Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora), ela me provoca a usar as redes sociais, escrever diretamente para mulheres e compartilhar as lições que aprendo nas capacitações, mentorias e ações de apoio às mulheres que realizamos no Brasil inteiro.

Pensei em fazer um blog. Ensaiei, achei que não tinha tanto para falar e desisti. Três anos depois, em 2021, o empurrão que faltava surgiu na pandemia: a Silvana Inácio (assessora de comunicação e voluntária da nossa rede) nos conectou com a jornalista Maria Clara Dias, que liderava o espaço PME da EXAME e buscava colunistas que escrevessem para mulheres. E assim, eu e a minha colega Marina Gurgel passamos a ser colunistas que, periodicamente, trazem dicas para mulheres que lideram negócios.

Dessa pequena história pessoal, tenho algumas lições para você, minha querida amiga empreendedora:

1. Tenha mulheres próximas que acreditam em você e no seu negócio

A jornada de quem empreende pode ser solitária, cheia de desafios e ter pessoas que acreditem em você é um diferencial. Antes mesmo de achar que eu conseguiria escrever, eu tive a Ana para acreditar ao meu lado e me falar que eu tinha essa capacidade. Fortaleça sua rede de contatos e tenha mulheres próximas que te incentivem a ir em frente.

2. Faça parte de uma rede de mulheres empreendedoras

Os desafios da mulher envolvem barreiras construídas socialmente e historicamente, como a jornada dupla e as dificuldades no acesso a recursos financeiros (crédito e investimentos). Por isso, ter mulheres na sua jornada que abrirão oportunidades, como a Silvana e a Maria Clara, é importante para você e o seu negócio. Entre, participe de grupos como a Rede Mulher Empreendedora e o Pretahub e fique atenta às oportunidades que surgirem!

3. Aprenda a delegar, pedir ajuda e dividir tarefas

Liderar um negócio envolve gerenciar as divulgações, vendas, financeiro, operações e atendimento do cliente. Para crescer um negócio é necessário assumir que não podemos fazer tudo sozinhas e saber delegar (em casa e no negócio). Nesse sentido, tenho a alegria de poder dividir a escrita dos textos dessa coluna com a Marina. Que não somente divide essa tarefa, mas também me provoca com sua visão de mundo e me fortalece na minha própria jornada.

4. Comemore as conquistas diárias

Um negócio é feito de altos e baixos. Viva a jornada diária e celebre cada pequena conquista, como um produto vendido e um cliente satisfeito. A cada texto publicado, eu e a Marina compartilhamos a alegria nas nossas redes sociais pessoais. De pouco em pouco, recebemos mensagens, conquistamos mais confiança na escrita e reforçamos nossa missão que as dicas cheguem para mais mulheres que empreendem.

A busca por um mundo igualitário e diverso para as mulheres é longa ainda, mas peço um momento para que você, minha amiga, reflita suas conquistas até aqui. Não é fácil, eu sei, mas juntas iremos mais longe. Como a história dessa coluna, fruto do incentivo da Ana, Silvana, Maria Clara e tantas outras mulheres nos bastidores que acreditaram em mim e na Marina, nós acreditamos em você! Parabéns pelo dia! Nos mantemos conectadas na coluna para conversar sobre como se desenvolver e crescer o seu negócio.

