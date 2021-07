Mercado Pago vai zerar multas para PMEs com empréstimos atrasados

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, anunciou que vai eliminar as multas por atraso em suas linhas de crédito para pequenas empresas. A proposta é trazer mais fôlego financeiro a empreendedores que ainda não conseguiram se recuperar do prejuízo econômico causado pela pandemia de Covid-19.

Segundo a empresa, o benefício impactará mais de 150.000 empreendedores brasileiros que tomaram crédito com o Mercado Pago para capital de giro e financiamento. O estímulo também vai impactar empreendedores na Argentina e no México, diz o Mercado Pago.

"Com o prolongamento da crise gerada pela pandemia, alguns vendedores continuam tendo dificuldades de honrar com seus compromissos e manter seus negócios. Queremos acompanhá-los com alternativas que lhes permitam avançar e continuar gerando renda para manterem sua saúde financeira", afirma Renato Teixeira Burin, diretor nacional do Mercado Crédito para o Brasil.

Os empreendedores e comerciantes elegíveis para esta campanha receberão informações no aplicativo do Mercado Pago e serão contatados por telefone pelos representantes da fintech.

Ajuda nas comissões

Para complementar a isenção de multas, a fintech também afirmou que irá conceder descontos nas comissões cobradas a comerciantes que usam seus métodos de pagamento, como cobranças online, maquininhas e links de pagamento. A redução das taxas de uso destes métodos varia de 47% a 80%, dependendo do meio e do método de pagamento escolhido pelo cliente.

