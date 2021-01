Com novo aporte de US$ 35 mi, startup imobiliária colombiana mira o Brasil

A startup imobiliária colombiana La Haus, que permite a compra de propriedades online, planeja levar sua plataforma inspirada no americano Zillow para cidades da América Latina após uma nova rodada de capital de risco que avalia a empresa em mais de 100 milhões de dólares, disse um cofundador.

A empresa, que opera na Colômbia e no México, disse nesta quinta-feira, 14, que levantou 35 milhões de dólares em financiamento, liderado pela empresa de capital de risco Greenspring Associates. A Kaszek Ventures também investiu na rodada. A Kaszek, que financiou algumas das maiores startups da América Latina, foi criada por Pete Flint, fundador da Trulia, e Spencer Rascoff, cofundador do Zillow Group.

A empresa não especificou seu valuation, mas o investimento avalia a empresa bem “acima de 100 milhões de dólares”, disse o cofundador e presidente da La Haus, Rodrigo Sánchez-Rios. “Nossa visão é alcançar todas as pessoas na América Latina”, disse.

A empresa visa primeiro grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Monterrey e Guadalajara, onde os mercados imobiliários são particularmente desorganizados, afirmou.

A plataforma busca simplificar o processo de transação por meio de um algoritmo que adapta as recomendações de imóveis aos potenciais compradores. A plataforma pode conectar clientes a bancos para financiamentos e reduz o tempo médio de venda de um imóvel para cinco semanas em relação aos 14 meses pelos canais tradicionais, disse Sánchez.

Embora a plataforma tenha se inspirado em empresas de tecnologia dos EUA, como o Zillow, Sánchez disse que La Haus estudou startups na China, onde o mercado é semelhante ao da América Latina. A empresa tem uma oportunidade como a do site imobiliário chinês Beike, controlado pela KE Holdings, que no ano passado captou mais de 2 bilhões de dólares quando abriu capital em Nova York.

A La Haus disse que opera mais de 500 milhões de dólares em transações anuais em sua plataforma. A empresa se beneficiou da pandemia de coronavírus com taxas de juros mais baixas, o que deixou as hipotecas mais acessíveis e usuários cada vez mais confortáveis com os serviços online.

“Isso acelerou todas as tendências sobre as quais estávamos construindo a empresa”, disse Sánchez.