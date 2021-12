Fintech de crédito para empresas, BrBatel é avaliada em R$150 milhões

A BrBatel, fintech curitibana de crédito para médias e grandes empresas, anunciou um novo aporte nesta quarta-feira, 01. O investimento foi liderado pelo escritório de family office Doninelli Participações, responsável pela fundação e capitalização do grupo Ipiranga. O valor não foi divulgado, mas, com o aporte, a fintech foi avaliada em 150 milhões de reais.

A BrBatel foi fundada em novembro de 2020, pelos empreendedores Lucas Flores, Gabriel Nasser e Marcos Mendonça com a proposta de revolucionar o mercado de crédito empresarial. Para conseguir isso, a BrBatel aposta na oferta inteligente de crédito para empresas, unindo dicas e consultorias de especialistas no mercado financeiro a linhas apropriadas para cada momento de crescimento de uma companhia, do capital de giro a investimentos.

A análise de crédito também promete ser mais rápida do que a feita por instituições financeiras tradicionais, segundo Lucas Flores, cofundador e CEO da BrBatel. "Nossa concorrência são os próprios bancos, mas ainda assim, trabalhamos de forma mais rápida, simplificada, com melhores condições, atendimento próximo e produtos alinhados com o que as companhias esperam”, diz.

Segundo Flores, a BrBatel nasceu para solucionar uma dor comum para empresas em fase de crescimento: ausência de orientações adequadas em relação às linhas de crédito certas para o negócio. Em outra frente, as inúmeras burocracias no processo também são deixadas de lado com uma operação mais ágil e totalmente digital, diz.

“Apesar dos grandes avanços do Banco Central, o processo de captação de crédito para as empresas continua o mesmo de antigamente. As informações são enviadas por e-mail (ou vias físicas), cada credor faz sua própria análise e pede dezenas de informações adicionais, sem contar as cláusulas mal escritas e cálculos não transparentes"

Em um ano de existência, a fintech concluiu 50 operações de crédito para empresas que, juntas, somam 650 milhões de reais, além de ter atualmente mais de 1,2 bilhão de reais em operações em andamento. Em 2022, a meta é realizar operações de crédito acima de 2 bilhões de reais. Já o faturamento da empresa, em 2021, deve ser de 12 milhões de reais.

O novo aporte será usado em melhorias tecnoógicas, investimentos em marketing e novas contratações. A intenção é crescer o time de 26 para 40 funcionários até o final do primeiro semestre de 2022.

