Feira do Empreendedor: evento para pequenos negócios começa amanhã

Começa no sábado, 23, a Feira do Empreendedor 2021, evento promovido pelo Sebrae e que tem como objetivo educar, incentivar e conectar empreendedores de todo o país.

A feira acontece entre os dias 23 e 27 de outubro, e toda a programação será online, com transmissão ao vivo dos painéis em uma plataforma digital. Esta será a primeira vez que o evento, carro-chefe do Sebrae quando o assunto é debater o empreendedorismo nacional,e que envolve as 27 unidades estaduais da instituição, acontece de forma digital.

Segundo a insituição, toda a estrutura da Feira do Empreendedor foi pensada em prol da inovação e tecnologia. Isso porque todas as arenas foram montadas dentro deuma nova plataforma, a Sebrae Experience, desenvolvida especialmente para a edição deste ano e que coloca todos os pavilhões em uma mapa de realidade virtual.

O ambiente virtual de realidade 3D desenvolvido pelo Sebrae conta com cinco arenas digitais: Conhecimento, Negócios, Expositores, Retomada e Atendimento.

Na Arena de Expositores, pequenos empreendedores poderão exibir seus produtos e serviços e gerar conexões com potenciais clientes e parceiros, em uma espécie de vitrine virtual. São esperados, segundo o Sebrae, mais de 500 pequenos negócios nessa frente. Já na Arena de Negócios, os empreendedores têm acesso a rodadas nacionais e internacionais de compra capazes de pivotar os negócios envolvidos e movimentar 25 milhões de reais e reunis 300 PMEs, pelas estimativas da instituição.

Na Arena da Retomada, o foco será a relação entre pequenos negócios e grandes bancos e concessoras de crédito, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Povo, Banco Original, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia Sicoob e Accrédito — todas com presença já confirmada.

Além disso, também haverá conteúdos sobre renegociação de dívidas, acesso ao crédito consciente, programas governamentais de crédito e outros temas relacionados às finanças das micro e pequenas empresas. A intenção é promover o debate e facilitar o acesso a linhas de crédito, ajudando pequenos negócios a retomarem o equilíbrio nas contas.

Durante o evento, os visitantes virtuais também podem receber orientações dos consultores do Sebrae. Para isso, devem acessar a Área de Atendimento, onde será direcionado para o consultor que atende a sua região pelo e-mail, WhatApp ou telefone. Por fim, a Arena de Conhecimento é onde acontecerão os painéis e palestras envolvendo grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Os participantes podem acompanhar uma programação com mais de 140 horas de conteúdo, dividido em 14 jornadas.

Entre os nomes confirmados estão o cantor Emicida, o empresário na área de desenvolvimento humano Joel Moraes, a fundadora da Sorridents Carla Sarni, o economista Ricardo Amorim e o CEO da Reserva, Rony Meisler.

A expectativa do Sebrae para os cinco dias de evento é reunir 100.000 pessoas, movimentar 100 milhões de reais em negócios e realizar 300.000 atendimentos. Para se inscrever e ter acesso à programação do evento, basta acessar o link.

