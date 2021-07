17 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- Estruturação de empresas: uma ciência exata

Quando: 13 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Um dos maiores desafios para os gestores de negócios no Brasil é a gestão das equipes da organização. A palestra acontecerá, às 20h, e propõe um método eficiente para o desenvolvimento do negócio, através da eficácia na estratégia, modelo de negócio e estrutura de gestão da empresa. O empresário Rogério Vargas, sócio da Audads, abordará, também, sobre empresas que se reestruturam e abrem novas oportunidades para cargos de gestão depois de investir em Governança, Planejamento Estratégico, Revisão de suas Estruturas, Estratégia Digital e Tecnologia. Isso acontece quando os empresários são auxiliados na realização das suas visões de negócio, e a ampla adequação aos times reflete na criação de setores que são essenciais na dinâmica moderna de trabalho. Na ocasião, Vargas lançará o livro Estruturação de empresas: uma ciência exata e será presenteado aos participantes.

2- 2ª semana Contador Bom

Quando: de 12 a 16 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo perfil do Instagram @contadorbom

Entre os dias 12 e 16 de julho acontece a segunda semana Contador Bom, com lives direto no Instagram do aplicativo. O CEO do Contador Bom, Alan Silva, conversa com empreendedores contábeis sobre planejamento estratégico, saúde financeira da empresa e muito mais. Confira a agenda completa.

3- Como diversificar seus investimentos com ativos alternativos

Quando: 14 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

O sócio do Grupo Solum, Rodrigo Fiszman, comanda o webinar da Solum.Ed, “Como diversificar seus investimentos com ativos alternativos”, para ensinar a investir em oportunidades com maior potencial de rentabilidade sem correr riscos desnecessários.

4- Como diversificar seus investimentos com ativos alternativos

Quando: 14 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

O sócio do Grupo Solum, Rodrigo Fiszman, comanda o webinar da Solum.Ed, “Como diversificar seus investimentos com ativos alternativos”, para ensinar a investir em oportunidades com maior potencial de rentabilidade sem correr riscos desnecessários.

5- Webinar – Bate-papo com empreendedores sobre captação de recursos

Quando: 15 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: no link

A corretora de seguros Globus realiza no dia 15 de julho, quinta-feira, às 18h30, o webinar “Bate-papo com Empreendedores”, que vai abordar as principais dúvidas e novidades sobre a rodada de captação de recursos da empresa. A ação contará com a participação dos cofundadores da Globus, Christian Wellisch e Jesse Teixeira, e Patrícia Stille, CEO da plataforma beegin (onde está sendo feita a captação).

6- Dos desafios à excelência: a experiência B2B em foco!

Quando: 15 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

Existe uma série de diferenças entre o atendimento aos consumidores finais e aos clientes corporativos, mas quais seriam os principais desafios dessa modalidade B2B? Para responder essas questões, a Neoassist preparou um webinar em que Virgínia Delfino, Head de Marketing e CX da NeoAssist receberá os especialistas Fernanda Nascimento, Fundadora e Diretora na StratLab e Stefan Ligocki, Professor, consultor e Founder na KEEP CALM com o objetivo de debater as principais diferenças entre o atendimento B2C e B2B, as tendências para os próximos anos no B2B e dicas de como implantar uma cultura de sucesso do cliente B2B na empresa.

7- Evolução do Marketplace no Brasil e as soluções para as lojas virtuais em Adobe Commerce Cloud

Quando: 13 de julho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

A OmniK, startup do Grupo FCamara que transforma lojas virtuais em grandes marketplaces, promove no dia 13 de julho às 10h, via Zoom, o webinar gratuito “Evolução do Marketplace no Brasil e as soluções para lojas virtuais Adobe Commerce”. O evento acontece em parceria com a Adobe e vai abordar temas como; evolução e gerenciamento de marketplaces, experiências positivas para o consumidor e soluções para lojas virtuais em Adobe Commerce Cloud, entre outros assuntos.

8- A saúde do colaborador e alternativas para quem não tem plano de saúde

Quando: 15 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

No Brasil, atualmente, menos de um terço da população tem acesso à saúde suplementar. Dentre os fatores que influenciam neste cenário, o elevado custo e reajustes anuais são os principais responsáveis. Neste bate-papo com a Vidia, plataforma digital que conecta hospitais particulares com pessoas que necessitam de cirurgias eletivas, vamos entender quais são as alternativas e as janelas de oportunidade que as empresas podem oferecer para cuidar melhor da saúde de seus colaboradores que não possuem plano de saúde.

9- Por que sua empresa precisa começar a inovar hoje?

Quando: 13 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

Encontro virtual gratuito promovido pela Softex e o Programa DF Inovador com o Prof. Ricardo Yogui, Conselheiro e Mentor de Inovação e Transformação Digital

10 - A saúde do colaborador e alternativas para quem não tem plano de saúde

Quando: 15 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

A corretora de seguros Globus realiza no dia 15 de julho, quinta-feira, às 18h30, o webinar “Bate-papo com Empreendedores”, que vai abordar as principais dúvidas e novidades sobre a rodada de captação de recursos da empresa. A ação contará com a participação dos cofundadores da Globus, Christian Wellisch e Jesse Teixeira, e Patrícia Stille, CEO da plataforma beegin (onde está sendo feita a captação).

11- Investidor do futuro

Quando: 12 a 14 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

O investidor profissional e professor de MBA em Finanças Digitais e Blockchain na FAE Centro Universitário de Curitiba, Felippe Percigo, promove o evento “Investidor do Futuro” com o objetivo de fomentar o conhecimento em torno do mercado de criptomoedas. Com conteúdo didático sobre criptomoedas e destaques para as principais oportunidades de investimentos do mercado de ativos digitais, Percigo explica que o evento foi idealizado como uma maneira de conversar com todos os públicos, desde investidores com mais experiência a iniciantes.

12- GuiaKast - Mês CEO Logtechs

Quando: 12 a 23 de julho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelas redes sociais da GuiaKast.

A cada dia, o evento trará o CEO de uma logtech para discutir as mudanças na indústria e estratégias mais relevantes relacionadas à logística, transporte, estoque, frete, armazenagem, distribuição, etc., para os líderes do setor. Entre os participantes, no dia 15, Denny Mews, CEO da CargOn, mostra como tecnologias inovadoras podem fazer a ponte entre embarcadores, transportadoras e motoristas, proporcionando produtividade para todas as pontas da cadeia.

13- Webinar FindUP: Impulsionando negócios com Data Science

Quando: 13 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: no link

Comandado por David Panduro e João Moraes, cientistas de dados da startup de Field Service FindUP, o evento discutirá sobre a história do recurso, as possibilidades e como aplicá-lo nos negócios. O webinar ocorre de forma 100% virtual e gratuita e, além do bate-papo, ao final os especialistas também responderão algumas dúvidas dos espectadores.

14- Live: “Escola que Inova: Como Sair na Frente na Captação de Matrículas”

Quando: 15 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo perfil no Instagram @ClipEscola

Em comparação com o início do ano letivo, o volume de matrículas e rematrículas em instituições de ensino tende a ser menor entre os meses de julho e agosto. Mas o contexto do retorno ao ensino presencial, o estabelecimento de protocolos de segurança e o aumento da vacinação tem criado um cenário particular em 2021, com a retomada de muitos alunos. Para traçar estratégias e se preparar para tal período, a live promovida pela ClipEscola, em parceria com o Colégio Objetivo, apresenta soluções de tecnologia e inovação para quem quer sair na frente da concorrência.

15- Lead Forward Summit

Quando: 13 de julho, das 17h30 às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

No dia 13 de julho, a VMware, em parceria com a Intel e o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, promoverá o Lead Forward Summit Brasil, evento que visa detalhar as estratégias da empresa voltadas à Digitalização, Cibersegurança, Cloud Computing e Sustentabilidade. Durante a ocasião, diversos executivos da VMware estarão presentes para falar sobre a transformação dos negócios, a importância de ter uma estratégia ESG, diversidade e inclusão no mundo corporativo, entre outros temas.

16 - Webinar CIEE: Educação Financeira para Jovens: O Consórcio como Alternativa de Conquistas

Quando: 12 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelos canais da CIEE nas redes sociais: Facebook, YouTube e Linkedin.

O evento reúne especialistas que vão mostrar a importância de começar a se planejar financeiramente desde bem cedo e os meios de se fazer isso. Lorelay Lopes, head de Negócios do UP Consórcios, por exemplo, destaca como o consórcio pode ser usado como uma ferramenta de poupança e construção de patrimônio.

17- Todas Talks - Aprendizados de Empreendedora

Quando: 14 de julho, às 20h

Custo: gratuito para assinantes da plataforma

Inscrições: no link

Todas Group, a plataforma digital que impulsiona carreiras femininas, apresenta Todas Talks: Aprendizados de Empreendedora com a Dra. Carla Sarni, fundadora da Sorridents, a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Para falar sobre estudo de caso em Harvard e Stanford, e case de crescimento em tempos de crise.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.