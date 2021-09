15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios.

O curso ensina a empreendedores as principais técnicas e ferramentas para vender online e analisar métricas sobre seus consumidores em um contexto em que a internet e o marketing digital se tornaram indispensáveis para qualquer negócio. Saiba mais.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1 - Estratégias para otimizar a operação e fidelizar clientes

Quando: 22 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para alertar e orientar empreendedores sobre a importância do planejamento prévio, a Sled - plataforma que simplifica transações financeiras no varejo físico - e a rede SuperAlvorada realizam em parceria um webinar gratuito com o tema: “Estratégias para otimizar a operação e fidelizar clientes”. O evento acontece na próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 16h, com a participação do CEO da Sled, Anderson Locatelli, e do Diretor Administrativo do SuperAlvorada, André Luís Pavan.

2 -Webinar RH Tecnológico e Humanizado

Quando: 22 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Webinar promovido em parceria entre a JobConvo e a Medei vai discutir se o uso de tecnologia e inteligência artificial pode robotizar ou desumanizar o RH. Ao longo do evento, as porta-vozes trarão para debate casos reais, positivos e negativos, sobre essa experiência, além do relato de profissionais que utilizam a tecnologia no dia a dia do RH, inclusive em situações delicadas como o desligamento. Participam do webinar Fernanda Medei, CEO e fundadora da Medei, hrtech especializada em demissão humanizada, e Joyce Roberta, psicóloga e especialista em RH.

3 - Setembro Amarelo: a atenção e os cuidados com a saúde emocional no trabalho

Quando: 24 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Catho promoverá uma live com o tema “Setembro Amarelo: a atenção e os cuidados com a saúde emocional no trabalho”. O evento contará com a participação da Doutora em Psicanálise Contemporânea, Andrea Ladislau. A live será realizada na página do YouTube da empresa

4 - Como um ERP ajuda quem vende online | Bling e Meus Correios

Quando: 22 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O webinar é voltado para micro, pequeno e médio empreendedor que vende online e precisa ter uma operação organizada para oferecer a melhor experiência de compra aos seus clientes. O evento contará com Guilherme Minuzzi, que atua como Coordenador de Parcerias do Bling. Participarão também colaboradores do Meus Correios.

5 - Webinar: Tudo para o seu Estoque

Quando: 22 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: transmisão pelo link

Promovido pelo Bling, sistema de gestão on-line que agiliza e descomplica a administração de novas empresas, o webinar tem como objetivo ensinar os micro, pequenos e médios empreendedores as melhores práticas para fazer uma boa gestão de estoque. O webinar será ministrado pela equipe de Sucesso do Cliente do Bling.

6 - Peopletech Summit

Quando: 21 a 23 de setembro, das 9h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Peopletech Summit, organizado pela Vertical Peopletech da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), reunirá os principais nomes em recursos humanos do setor de tecnologia para debater o futuro da gestão de pessoas, as novidades e os desafios para os profissionais e cases de sucesso da área. O evento online terá mais de 70 palestrantes como Bruno Rodrigues, diretor da Vertical Peopletech e CEO da GoGood; Anderson Nielson, diretor de Talent Management da RD Station, e Eduardo Smith, CEO da Softplan. Além disso, os participantes terão a oportunidade de participar de mentorias gratuitas, de aproximadamente 1h30.

7 - Even3 Summit

Quando: 22 e 23 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em formato online e gratuito, a ação irá discutir sobre o mercado de eventos, suas tendências, seus formatos (online, híbrido, presencial), expectativas para 2022, etc. O evento contará com nomes renomados do setor, que também irão falar sobre estudos comportamentais, tecnologias e boas práticas.

8 - Inclui PcD

Quando: 20 a 24 de setembro, das 09h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A 2ª edição da Inclui PcD, maior feira de empregabilidade do mundo para pessoas com deficiência, acontece de 20 a 24 de setembro em formato totalmente online e gratuito. Pensando que 21 de setembro é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a Egalitê, startup referência no setor, promove a segunda edição do evento, que já conta com mais de 9 mil vagas de emprego para o público em empresas como Magalu, Americas, Mercado Livre e IBM.

9 -AgroMulher Voice

Quando: 15 de setembro a 27 de outubro, às quartas-feiras

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A maior rede digital de mulheres do agronegócio promove evento, gratuito e online, para dar voz às mulheres do campo, por meio do compartilhamento de experiências, conhecimento e propósito, de forma a contribuir para que as mulheres se tornem protagonistas de suas próprias histórias. As palestrantes convidadas contarão sobre suas trajetórias no agronegócio e abordarão temas como desenvolvimento pessoal e profissional, liderança feminina e planejamento de carreira, sucessão familiar, gestão de pessoas e gestão financeira.

10 - Logística Brasil

Quando: 21 a 23 de setembro, das 13h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Entre os dias 21 e 23 de setembro, o evento online Logística Brasil, trará CEOs e líderes de empresas do varejo para falar de logística e transformação digital. Dentre os palestrantes confirmados estão Rodrigo Trindade, Coordenador de Planejamento na Magazine Luiza, Fábio Miguel, Diretor de Logística do Grupo Boticário, e Pedro Moreira, Presidente da Abralog. Além deles, porta-vozes de Tetra Pak, CNT, 3M e Brinks, dentre outras empresas, também estão na programação.

11 - Semana da Responsabilidade Social 2021

Quando: 21 de setembro, às 18h e dia 23, a partir das 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A sexta edição da Semana da Responsabilidade Social 2021 da Faculdade Senac RJ tem como tema central a empregabilidade e reúne especialistas em RH e psicologia para palestras virtuais e gratuitas, nos dias 21 e 23 de setembro, para orientar sobre tópicos como posicionamento de carreira, competências comportamentais e inteligência emocional, entre outros assuntos.

12 - Economia circular na estratégia de gestão da inovação das empresas

Quando: 22 de setembro, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A fim de debater a economia circular e a gestão da inovação nas empresas, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) promove, no dia 22 de setembro, mais uma edição do Comitê da Gestão da Inovação. O evento, que acontece de forma gratuita, contará com a presença de Ana Eliza Vairo, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Ultragaz, e Carolina Pecorari, diretora de Sustentabilidade e ESG da Ambev América Latina.

14 - Frete sem Neura

Quando: 22 e 23 de setembro, das 15h20 às 17h05

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Melhor Envio, plataforma de cotação e geração de fretes, promoverá o evento ‘Frete sem Neura’, voltado para os profissionais que atuam no varejo online e especialistas do setor. O evento contará com a palestra de profissionais renomados do setor como Izabel Reis, Diretora de Cargas da Azul Cargo Express; Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplaces; Babi Tonhela, gerente de produtos do Ecommerce na Prática; Bruno Tortorello, CEO do Jadlog; Alex Moro, especialista em marketplaces e Rafael Souza, sócio fundador da Universidade Ecommerce. Eles vão falar sobre como o transporte aéreo pode ajudar na experiência do consumidor; as tendências do transporte aéreo para o e-commerce; desafios logísticos e o papel dos algoritmos nos marketplaces; o papel da entrega na experiência do consumidor e as tendências do setor.

15 - Telco Transformation Latam

Quando: 22 de setembro, às 11h25

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A edição 2021 do Telco Transformation Latam acontecerá online, entre 21 e 23 de setembro, com a agenda dividida por temas. No 2º dia Luiza Helena Trajano, Presidente de Conselho de Administração da Magazine Luiza, falará sobre a trajetória da empresa em conexão com a transformação digital do consumidor. A condução desse bate-papo será do Fernando Moulin, Business Partner da Sponsorb e especialista em transformação digital, CXM e inovação.

