Esta empresa é a 'universidade' para quem quer vender mais em marketplaces

Vender pela internet foi uma das principais saídas de empreendedores e lojistas durante a pandemia. Com o comércio físico fechado, o e-commerce encontrou espaço para decolar -- e continuar em crescimento mesmo com a vacinação, como mostram dados de vendas da Black Friday deste ano. De olho nessa nova "leva" de empresas tendo que aproveitar ao máximo o potencial que o mundo digital pode oferecer, a Universidade Marketplaces estima mais do que dobrar o faturamento da companhia em 2022, chegando à marca de R$ 13,3 milhões. E já tem planos até de expansão para fora do país.

Em terra de coachs que prometem crescimento acelerado de vendas em pouquíssimo tempo, além de outros "milagres" para quem quer empreender no mundo digital, a empresa fundada por Alexandre Nogueira, atual CEO da Universidade Marketplaces, garante que é diferente. Nada de promessas de milhões de reais logo de cara. O que a companhia oferece aos pequenos empresários que procuram por ela é a meta de atingir 120 mil reais de faturamento mensal em seis meses após o fim do período contratado. "Temos casos de um milhão de reais de faturamento depois desse período? Sim, mas são a exceção, não a regra. Prezamos muito pela confiança e pela verdade na empresa", diz Alexandre.

Fundada em 2014 como um canal de aprendizado com vídeos instruindo a como vender pela internet por meio de marketplaces -- época em que o Mercado Livre "nadava de braçada" relativamente sozinho no setor no país -- a companhia evoluiu para se tornar o que afirma ser a maior equipe de consultores dedicados a marketplaces em todo o país, trabalhando com GMV ativo de 100 milhões no Meli por mês.

Tudo isso com uma oferta relativamente simples: cursos e treinamentos e consultoria. O primeiro é um produto de entrada, dedicado aos donos de pequenos negócios que estejam presentes em marketplaces, e tem um tíquete médio de 2 mil reais. O segundo custa cerca de 10 mil reais por quatro meses e tem uma frente mais ampla de atuação: desde o diretor até o consultor, fazendo uma análise estratégica do negócio e oferecendo suporte individual, com conferências semanais de atendimento. Para dar uma dimensão, hoje, são cerca de 280 grupos de WhatsApp gerenciados pela empresa.

O diferencial, Alexandre afirma, está na equipe altamente qualificada que a companhia tem. "Vendo on-line desde 2009, gerenciei uma operação até 2015. O diretor de consultoria tem experiência nesse mercado desde 2014 e uma outra líder trabalha com o Mercado Livre desde 2016. Temos profissionais que já estiveram no front, não queremos pessoas que não conhecem esse dia a dia na prática em todas as suas etapas", diz o empreendedor. Mais de 200 empresas (de 2018 para cá, foram atendidas pelo menos 500) já ultrapassaram a marca de 100 mil reais de faturamento, segundo a empresa.

De olho em ampliar o olhar dos empreendedores para companhias, a empresa tem contratos fechados com Mercado Livre, Americanas, AliExpress, Amazon e até mesmo com o Carrefour. O modelo é o mesmo: levar conhecimento para as equipes dentro dessas empresas conseguirem aperfeiçoar processos dentro da própria operação, aumentando vendas.

A primeira a fechar contrato foi, é claro, o Meli. Hoje, a Universidade Marketplaces é consultora oficial dentro do site, fornecendo serviços para os empreendedores que procuram o marketplace atrás de conteúdo e instrução para vendas. Com essa proximidade, chegam à empresa de Alexandre desde empresas grandes de diferentes setores (com os cursos custeados pela plataforma de vendas). A maior parte desses clientes tem até 300 mil reais de faturamento mensal -- e os maiores faturam 15 milhões por mês.

Da captação própria de clientes, a maior parte é iniciante e procura entender mais sobre esse universo (caminhando, portanto, para fechar contratos de tíquete médio menor) e clientes que faturam a partir de 50 mil reais e compram a consultoria. "Isso acontece pela própria natureza do negócio. Se formos analisar uma empresa com faturamento de 60 mil reais e margem de contribuição de 15% a 20%, sobram 12 mil reais para pagar as contas e 2,5 mil para me contratar. Antes disso é muito pesado", diz Alexandre.

Na pandemia, a busca pelos serviços da Universidade Marketplaces se intensificou, fazendo com que a empresa passasse de um quadro de 13 funcionários para 53 em 2021. E deve continuar crescendo ainda mais ao longo do próximo ano, em que a companhia deve faturar R$ 13,3 milhões -- mais do que o dobro de 2021. "Queremos formar consultores em parceria com o Meli por termos muita dificuldade de contratação, além de estruturar uma área de tecnologia que pode ficar cada vez mais robusta. Para 2023, a meta é internacionalização", diz Alexandre.

É um potencial cada vez mais procurado por diferentes organizações no cenário nacional. De olho no potencial do mercado brasileiro, a Universidade Marketplaces disputa mercado com o Ecommerce na prática, escolad e negócios digitais que funciona como uma "Netflix da educação". Diminuindo o foco para os marketplaces, a companhia se aproxima das próprias clientes: Americanas -- que anunciou recentemente parceria com o Sebrae para formar empreendedores -- e até mesmo o Google lançou um programa para ajudar 20 mil PMEs a venderem online.

Além do boom que o setor de e-commerce enfrenta no Brasil, a Universidade Marketplaces também se beneficia das mudanças de carreira às quais profissionais têm sido submetidos cada vez mais. Diante de uma vida em que a ocupação pode mudar da noite para o dia, saber como vender on-line -- e bem -- pode ser um diferencial e tanto para garantir renda no Brasil de 2021. Não é difícil entender por que a companhia vê tanto espaço para crescer.