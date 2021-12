Quer seu anúncio nas ruas e no metrô? Esta empresa ajuda com isso

A JCDecaux quer trazer à tona a importância dos investimentos em mídia offline, mesmo em tempos de digitalização acelerada do comércio. A multinacional francesa é líder mundial no setor de anúncios feitos fora de casa, chamados de out off home, pela alcunha do segmento.

Em essência, esse tipo de mídia é aquele inserido em mobiliários urbanos, aeroportos, transportes, shoppings, entre outros pontos físicos espalhados pelas cidades. O grande mote da JCDecaux está nas grandes empresas, para as quais vende não apenas os espaços públicitários, mas também um serviço de consultoria que inclui a análise dos melhores pontos para a inserção de cada anúncio.

Agora, a divisão brasileira da empresa decidiu ampliar o escopo e lançar o “Anuncie na Rua”, primeiro e-commerce de mídia offline dedicado a pequenas e médias empresas (PMEs).

Na prática, a nova plataforma é uma versão mais enxuta do serviço já prestado para as empresas de maior porte. A intenção é facilitar a visibilidade de pequenos negócios em espaços públicos movimentados em um momento de retomada das atividades econômicas presenciais, afirma Ana Célia Biondi, diretora-geral da JCDecaux Brasil. “Entendemos que é impossível termos executivos dedicados a atender uma base infinita de clientes, que são os empreendedores do país. Com uma operação mais enxuta, chegamos ao salão de cabeleireiro até uma pequena startup”, diz.

O primeiro teste será na capital paulista, onde os anúncios de pequenos negócios poderão ser estampados em outdoors, relógios digitais urbanos e nas estações e vagões de metrô — mais especificamente nas linhas verde, azul e vermelha da malha ferroviária. A escolha dos locais, o prazo de veiculação, a criação de peças publicitárias, a compra e o pagamento desses anúncios estarão concentrados em um único ambiente digital, no site do projeto.

Os valores para um dia de veiculação partem de 57,14 reais para mobiliários nas ruas e de 28,57 reais para os espaços no metrô.

Apesar de ampliar o alcance para pequenas e médias empresas apenas em 2021, a JCDecaux já está no Brasil há 22 anos, com atuação em oito estados e Distrito Federal. Antes do Brasil, a JCDecaux já criou o canal para mídia exterior para PMEs no México e também na Bélgica.

A decisão de lançar este produto agora está ligada ao crescimento da empresa nos últimos meses. A receita aumentou 30% no último trimestre, ante mesmo período de 2021, para 706,5 milhões de euros.

O retorno às ruas tem embalado esse momento, e o Brasil deve ajudar a empresa a continuar com os bons resultados. “Vamos mostrar que é possível investir em mídia de forma segura e rápida e assim vamos contribuir para que o dono de pequena empresa, em breve, possa estar no mesmo lugar que uma grande companhia”, diz.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.



De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.