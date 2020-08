É empreendedor e está aflito? Um serviço do Sebrae quer tirar suas dúvidas

Os micro e pequenos negócios foram os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Pesquisa do Sebrae feita em parceria com a FGV mostra que, em março, 89% dessas empresas viram seu faturamento diminuir com a crise. Sem caixa para aguentar passar por longos períodos fechados, elas recorreram ao crédito ou precisaram reinventar seus negócios para tentar sobreviver. Para ajudar nesse processo, o Sebrae investiu na plataforma Sebrae Respostas.

A plataforma é mediada por 250 funcionários da rede e existe para resolver as principais dúvidas dos empreendedores brasileiros. De março até agora, o volume de buscas na plataforma aumentou 2.000% e mais de 5 milhões de usuários foram atendidos.

O formato usado pela plataforma é similar ao de outros fóruns online, como o Yahoo Respostas. Em um formato colaborativo, os usuários podem ler e complementar a resposta recebida por outras pessoas. “O momento é esse, de construção coletiva. Essa pandemia está nos ensinando a importância da conexão virtual”, explica Diego Demétrio, gerente da Unidade de Soluções Sebrae.

As questões mais comuns estão relacionadas ao auxílio emergencial para microempreendedores individuais (MEI) e ideias de novos negócios. Os temas “manutenção das vendas”; “protocolos de reabertura” e “acesso a crédito” também estão no topo do ranking dos assuntos mais consumidos. Ao todo, foram 10.000 perguntas feitas durante a pandemia.