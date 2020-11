Do marketing ao frete: veja como preparar sua loja para a Black Friday

Com mais consumidores habituados a compras online, Black Friday de 2020 promete registrar vendas expressivas. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a consultoria Neotrust/Compre&Confie, a data deve movimentar 6,9 bilhões de reais este ano, 77% a mais que em 2019.

Os varejistas já estão de olho nas oportunidades de venda. Segundo levantamento feito pela plataforma de lojas virtuais Loja Integrada, 72% dos pequenos comerciantes estão otimistas com a Black Friday. Antes do dia 27 de novembro, eles começam os preparativos para garantir que haja estoque e infraestrutura para todos os clientes.

Se você é um empreendedor e ainda não reorganizou seu negócio para a Black Friday, não se preocupe. A EXAME reuniu dicas de como preparar uma loja física e virtual para o dia mais importante do varejo. Confira abaixo:

1 – Conheça o consumidor

Estar atento ao que o público busca é importante na hora de preparar sua loja para a Black Friday. De acordo com o Google, há um interesse maior este ano por “frete grátis”. A frase foi 118% mais buscada em julho de 2020 que no mês da Black Friday em 2019. Outra pesquisa, feita pela consultoria Social Miner, mostrou que 25% dos consumidores também estão interessados em poder comprar os produtos online e retirá-los em uma loja física.

2 – Comece a divulgar promoções já

Apesar da maior parte das vendas se concretizarem na sexta-feira em si, especialistas da Social Miner afirmam que é importante que as lojas já divulguem suas promoções. Isso porque 34% do público já está procurando ofertas e outros 36% devem começar a busca com pelo menos 15 dias de antecedência. Atrair o cliente que está pesquisando agora é uma forma de garantir as vendas no dia 27.

3 – Aposte nas redes sociais

De acordo com a Lomadee, startup de consultores digitais do Movimento Compre&Confie, investir na divulgação das ofertas em mídias sociais como Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok e Instagram pode alavancar as vendas. Isso porque, segundo a startup, esses canais permitem anúncios mais humanizados e que gerem maior engajamento com os usuários.

4 – Invista em tecnologia

Segundo Waldir Bertolino, diretor brasileiro da Infor, empresa de software de gestão, uma das formas das varejistas alcançarem bons resultados na data é investindo em tecnologia. Com a digitalização dos negócios, fica mais fácil para os empreendedores entenderem as necessidades dos consumidores e preparem o negócio com antecedência. “O acesso fácil a todo tipo de informação sobre preços, disponibilidade, tamanho e cor de um produto são essenciais para ter sucesso nas vendas”, diz o executivo.

5 – Valorize a experiência do cliente

Uma forma de fidelizar o consumidor que conhece sua marca pela Black Friday é garantir uma boa experiência de compra. Isso significa que todo o processo dentro da loja virtual, desde o pagamento até a entrega do produto, precisa funcionar bem. Para garantir que nada falhe, converse com seus fornecedores para verificar que suas soluções dão conta do aumento de demanda. “Segurança é fundamental para atender às altas expectativas que os compradores têm para essas datas, pois o que eles buscam é receber seu produto com eficácia”, diz Bertolino, diretor brasileiro da Infor.