Como incentivar mulheres empreendedoras no Brasil

O Brasil tem crescido muito quando o assunto é empreendedorismo e junto com o avanço vem a diversidade. Quando trata-se de representação feminina nos empreendimentos, as mulheres correspondem a 48% dos empreendedores no Brasil – deixando o país em sétimo lugar no mundo todo em representatividade feminina.

Apesar deste ser um bom prognóstico, quando o tema é cargo de gerência em inovação ainda existe um longo caminho pela frente. As mulheres são menos de 5% entre as fundadoras de startups e pequenas empresas de base tecnológica.

Ou seja, o setor de tech é um dos que mais crescem nos últimos anos, mas poucas são as mulheres que estão à frente de empresas nessa categoria.

Por perceber essa disparidade, a repórter da EXAME especializada em empreendedorismo, negócios e PMEs, Maria Clara Dias, aproveitou a newsletter Empreenda para trazer alguns produtos e serviços fundados por players mulheres.

A news é o mais novo produto sobre empreendedorismo da EXAME, fornecendo informações, dicas, análises e cases de sucesso para aqueles que buscam empreender melhor. Para receber gratuitamente, basta se cadastrar, aqui.

Na sua coluna “Fala, MC” (uma das sessões da Empreenda), Maria Clara destaca que a Startup Daki e a Amazon, gigante do varejo eletrônico, já se preocuparam em criar sessões nos seus e-commerces dedicados exclusivamente a produtos fabricados ou comercializados por mulheres.

Dessa forma, o consumidor pode selecionar detalhadamente o produto, sabendo muito bem de quem está comprando e o que está apoiando – ajudando e promovendo o crescimento de empreendimentos femininos.

