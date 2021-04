Caixa amplia carência do Pronampe para 11 meses

Seguindo a decisão do Fundo de Garantia de Operações (FGO) do Pronampe, a Caixa oferece a partir desta segunda-feira, 12, um aumento do prazo de carência para as pequenas e médias empresas que tomaram crédito pelo programa.

Todas as empresas que pegaram empréstimo pela modalidade poderão solicitar ao banco que adie o prazo de carência de oito para onze meses. A solicitação pode ser feita pelo Internet Banking CAIXA (IBC), no espaço destinado aos contratos, na opção “Solicitar Prorrogação de Pausa Pronampe”.

Conforme definido pelo governo federal, por conta da extensão da carência e manutenção do prazo final dos contratos, o valor das parcelas para as empresas que aderirem será reajustado considerando o período que deixará de ser pago. As demais condições, como taxa de juro e datas de vencimento, não mudam.

Primeira instituição a oferecer a linha de crédito do Pronampe, a Caixa emprestou 16,4 bilhões de reais pelo programa — 41,7% de todos os contratos firmados no país.

Pronampe

O Pronampe é o programa de crédito para as pequenas empresas mais bem-sucedido criado pelo governo para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A lei que criou o programa foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 19 de maio. Ela é fruto de um projeto de autoria do Senado que foi aprovado no Congresso no fim de abril.

O objetivo da linha de crédito era assegurar capital para que as pequenas e médias empresas mantivessem os empregos durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.

O empréstimo tem prazo de pagamento de 36 meses e taxa de juro anual de 1,25% mais a Selic (atualmente em 2,25%). Em contrapartida, a empresa precisa se comprometer a manter o número de funcionários durante o pagamento das parcelas.