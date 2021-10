BTG Bankers Experience reúne nomes de peso para falar de liderança

Na próxima quinta-feira (21), o banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) promove o BTG Bankers Experience 2021 — principal evento do ano voltado para agentes autônomos de investimentos (AAIs), seus clientes, consultores e gestores. Com programação extensa e de peso, o encontro reunirá executivos do banco e grandes nomes do mercado financeiro, no cenário nacional e internacional. O evento será transmitido ao vivo e online.

Em destaque, convidados como Patrick Mouratoglou (fundador e CEO da Mouratoglou Academy), conhecido pelo seu trabalho como treinador da tenista Serena Willians. Alexandra Carter (professora na Columbia Law School), que em 2019 ganhou o Prêmio Presidencial da Universidade de Columbia por “Ensino Extraordinário”, o maior mérito da instituição para professores. Além da empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração Magazine Luiza e do historiador e professor Leandro Karnal.

Entre os executivos do BTG Pactual, as presenças confirmadas são de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Marcelo Flora, sócio do BTG e Head do BTG Pactual digital, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, entre outros. “Estamos promovendo uma oportunidade única para uma troca muito rica de informações entre grandes lideranças do mercado, muito importante não só para investidores e profissionais do mercado financeiro, mas para todos que buscam aprender mais sobre finanças, investir com qualidade, liderar e empreender”, diz Flora.

Além de reunir os grandes nomes do mercado brasileiro e internacional, o BTG Bankers Experience é uma oportunidade para interagir, aprender e fazer parte de uma ampla rede de lideranças e empreendedores de todo o país. O evento é ideal também para quem procura saber mais sobre tendências, ferramentas essenciais para líderes e habilidades necessárias para o futuro.

O evento será online e gratuito, para participar basta fazer a inscrição online.

Programação:

Quinta-feira, 21 de Outubro

9h45

Abertura

Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual digital.

10h

Confiança e habilidade para negociações

Alexandra Carter, Escritora do best-seller “Ask for More”

Moderação: Victor Ferreira, Diretor de Capacitação BTG Pactual

11h

Os desafios do mundo dos negócios pós-pandemia

Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho Administrativo – Magazine Luiza

Kristian Huber, Cofundador - Loft

Thadeu Diz, Cofundador - Zee Dog

Moderação: Martha Leonardis, Sócia - BTG Pactual

12h

O caminho para a recuperação econômica

Carlos Woelz, Sócio fundador - Kapitalo Investimentos TBC

Tiago Berriel, Estrategista-chefe da BTG Pactual Asset Management

José Carlos Carvalho, Sócio - Vinci Partners TBC

Moderação: Stefanie Birman, Sócia e Estrategista – BTG Pactual

14h30

A construção de um legado empreendedor

André Esteves, Sócio Sênior – BTG Pactual

Roberto Sallouti, CEO – BTG Pactual

15h30

O Futuro da Liderança com Leandro Karnal

Leandro Karnal, Historiador e professor

16h30

Oportunidades no Mercado de Ações

Leonardo Linhares, Membro do comitê executivo e diretor - SPX Capital

Márcio Roberto Correia, Sócio - JGPTBC

Paolo Di Sora, CIO e sócio fundador – RPS Capital

Moderação: Jerson Zanlorenzi – responsável pela mesa de ações e derivativos - BTG Pactual digital

17h30

As regras do jogo para a vida

Patrick Mouratoglou, Treinador de tênis e comentarista esportivo

