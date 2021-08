Aprender a empreender pelo WhatsApp? Essa é a proposta do Sebrae

A digitalização dos pequenos negócios também começa pela capacitação dos empreendedores por trás deles. Para facilitar — e agilizar — o ensino digital de microempreendedores do país, o Sebrae SP desenvolveu uma tecnologia de aprendizado que funciona inteiramente por Whatsapp. Entre outubro de 2020 e abril de 2021, foram mais de 27.000 inscrições. A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática.

Pelo WhatsApp do Sebrae, empreendedores podem acessar diferentes trilhas de conteúdo, teóricas e práticas, sobre temas envolvendo o dia a dia de gestão de pequenos negócios. Os assuntos vão de gestão financeira e acesso a crédito a marketing digital, vendas e economia criativa. Cada trilha tem seis cursos, com duas horas de duração cada, e foram desenvolvidas em parceria com a empresa de educação digital DOT digital group.

A interação dos alunos com a plataforma é feita através de um chatbot dotado de inteligência artificial. Com isso, aprender pelo WhatsApp do Sebrae é como manter uma conversa, na qual o empreendedor recebe textos, áudios e vídeos também conteúdos de apoio, como planilhas, que podem ser aplicadas aos seus negócios.

Os 10 cursos por WhatsApp mais procurados por empreendedores

1 Controle da movimentação financeira 2 Conhecendo e valorizando seu cliente 3 Acesso a crédito - da identificação da necessidade ao uso consciente dos recursos 4 Marketing digital — planejar para vender pela internet 5 Será que sou empreendedor? 6 Planeje suas metas e resultados 7 O que é economia criativa? 8 O caminho para a formalização 9 A formação de preço para o seu tipo de negócio 10 Avaliando as vendas do seu negócio

Por que o WhatsApp?

Segundo o Sebrae, o WhatsApp foi a ferramenta escolhida para os cursos gratuitos por se tratar de um canal com o qual os empreendedores já têm certa familiaridade, independentemente de seu momento de negócio ou maturidade de seus projetos independentes. Além de já conhecerem bem a plataforma, o WhatsApp empreendedor do Sebrae também permite um acesso ilimitado aos conteúdos, 24 horas por dias, 7 dias por semana.

Para ter acesso aos cursos, basta enviar uma mensagem para o número: (41) 9964-7646.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.